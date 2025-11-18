Israel phá dỡ một khu định cư trái phép ở Bờ Tây nhằm duy trì an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, lực lượng an ninh và nhân viên Cơ quan Quản lý Dân sự Israel ngày 17/11 (giờ địa phương) đã bắt đầu chiến dịch di dời và phá dỡ một khu định cư trái phép tại khu vực Gush Etzion ở Bờ Tây, đáp lại cáo buộc của người đứng đầu hội đồng địa phương rằng “tình trạng vô luật pháp” đang diễn ra tại đây.

Động thái hiếm hoi nhằm dỡ bỏ một khu định cư trái phép dưới chính quyền cánh hữu hiện tại diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng về tình trạng các phần tử định cư cực đoan người Israel tấn công người Palestine ngày càng gia tăng ở Bờ Tây, đồng thời cam kết có “biện pháp mạnh mẽ.”

Trong khi đa số cộng đồng quốc tế coi mọi khu định cư của Israel tại Bờ Tây là bất hợp pháp, Israel chỉ xem các khu định cư được xây dựng không có phép của chính phủ là trái pháp luật.

Các quan chức - bao gồm cả một số người từ khu định cư. nói rằng việc phá dỡ xuất phát từ hành vi của cư dân tại đây và việc xây dựng trái phép đã cản trở kế hoạch dựng hàng trăm ngôi nhà định cư được phép trên khu đất, chứ không phải vì các vụ tấn công nhằm vào người Palestine.

Theo các nhà hoạt động định cư và video ghi lại tại hiện trường, một lực lượng lớn đã được điều đến khu định cư trái phép Tzur Misgavi, nằm ở phía Đông Nam Efrat, được lập khoảng hai năm trước và là nơi sinh sống của khoảng 25 gia đình.

Đến giữa ngày, một số ngôi nhà đã bị phá dỡ và lực lượng chức năng tiếp tục chiến dịch bất chấp sự phản đối từ các nhà hoạt động. Đến tối 17/11, hàng chục đối tượng cực đoan Israel đã tấn công làng Jaba của người Palestine, thuộc khu vực Gush Etzion ở Bờ Tây, phóng hỏa một số ngôi nhà và xe ôtô.

Cơ quan Quản lý Dân sự - đơn vị thuộc điều phối viên các hoạt động của chính phủ trong các vùng lãnh thổ (COGAT) thuộc Bộ Quốc phòng Israel - cho biết việc di dời được tiến hành theo lệnh của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng Avi Bluth, “sau khi xảy ra các hoạt động phạm tội và những sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh khu vực.”

Hiện có khoảng 700.000 người định cư Israel sinh sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, khu vực Palestine coi là lãnh thổ cho một nhà nước tương lai.

Theo luật quốc tế, các khu định cư Israel tại vùng chiếm đóng bị xem là bất hợp pháp. Các vụ tấn công của người định cư, đặc biệt vào mùa thu hoạch ôliu tháng 10 và 11, đã tăng mạnh trong năm nay.

Liên hợp quốc ghi nhận ít nhất 264 vụ tấn công chỉ trong tháng 10 vừa qua, cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi số liệu từ năm 2006./.

