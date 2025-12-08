Israel đề ra điều kiện để Chính quyền Palestine quản lý Dải Gaza

Kênh truyền hình i24news ngày 8/12 đưa tin trong bối cảnh áp lực từ các nước Arab và cộng đồng quốc tế ngày càng gia tăng đối với Israel, yêu cầu cho phép Chính quyền Palestine (PA) quản lý Dải Gaza và tiến tới giải pháp thành lập Nhà nước Palestine, Israel đã đưa ra danh sách toàn diện các điều kiện để đáp ứng yêu cầu này.

Các nguồn tin ngoại giao Arab và phương Tây tiết lộ những điều kiện này bao gồm: đóng cửa tất cả các cơ quan của Liên hợp quốc, đặc biệt là Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) trên khắp các vùng lãnh thổ của PA; chuyển giao toàn bộ trách nhiệm về nhu cầu dân sự cho PA; chuyển đổi các “trại tị nạn” thành các khu dân cư hoặc thị trấn.

Israel coi việc chấm dứt hoạt động của UNRWA là điều kiện tiên quyết để nước này rút quân khỏi các trại Jenin và Tulkarem, nơi quân đội Israel đã duy trì sự hiện diện suốt nhiều tháng.

Yêu cầu này đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận giữa Israel và Mỹ, cũng như các cuộc trao đổi với các nhà trung gian hòa giải châu Âu - bao gồm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Israel đồng thời thúc đẩy các yêu cầu đã được đưa ra trước đó: giải giáp hoàn toàn Hamas; trao quyền an ninh toàn diện cho Israel với khả năng tiến hành các hoạt động quân sự không hạn chế ngay cả trong các khu vực do PA kiểm soát; phi quân sự hóa hoàn toàn các vùng lãnh thổ Palestine ngoại trừ lực lượng cảnh sát vũ trang hạng nhẹ;

Cải tổ chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của PA từ bậc mẫu giáo đến đại học theo hướng loại bỏ các tài liệu bài Do Thái và chống Israel; triển khai các sáng kiến phi cực đoan hóa;

Triển khai các hoạt động an ninh của PA chống lại các tổ chức khủng bố. Israel coi đây là những điều kiện tiên quyết thiết yếu để chấp nhận tiến trình dẫn đến việc thành lập Nhà nước Palestine, như được quy định trong kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir ngày 7/12 khẳng định IDF hiện đã nắm quyền "kiểm soát hoạt động trên các khu vực rộng lớn của Dải Gaza," đồng thời tuyên bố lực lượng Israel "sẽ vẫn" ở lại những khu vực này.

Ông cũng khẳng định quân đội Israel "sẽ không cho phép Hamas tái lập" và đang chuẩn bị cho "các kịch bản tấn công bất ngờ" - nền tảng trong kế hoạch nhiều năm sắp tới của IDF.

Theo Tướng Zamir, nhiệm vụ của IDF sẽ không được hoàn thành cho đến khi thi thể con tin cuối cùng ở Dải Gaza, Ran Gvili, được đưa trở về.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 7/12, một quan chức Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng thảo luận việc “đóng băng hoặc cất giữ” kho vũ khí như một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Ông khẳng định Hamas vẫn bảo lưu “quyền kháng cự” nhưng có thể hạ vũ khí trong tiến trình hướng tới thành lập Nhà nước Palestine.

Mặc dù không nêu chi tiết về cách thức triển khai đề xuất này, song quan chức Hamas cũng gợi ý về một lệnh ngừng bắn dài hạn từ 5-10 năm để các cuộc thảo luận diễn ra.

Cho tới nay, chưa có tín hiệu nào cho thấy đề xuất trên có thể đáp ứng yêu cầu giải giáp Hamas của Israel. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc Hamas lần đầu tiên công khai đề cập khả năng xử lý kho vũ khí theo hướng “đóng băng” hoặc “không sử dụng” là bước thay đổi đáng chú ý trong lập trường của lực lượng này./.

