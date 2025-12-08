Hamas sẵn sàng thảo luận việc “đóng băng hoặc cất giữ” vũ khí

Ngày 7/12, ông Bassem Naim, thành viên Cục Chính trị Hamas, cho biết lực lượng này sẵn sàng thảo luận về việc “đóng băng hoặc cất giữ” kho vũ khí của mình như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Đây là công thức có thể giúp giải quyết một trong những vấn đề gai góc nhất trong thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza do Mỹ làm trung gian.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin AP, ông Naim nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng tiếp cận một cách toàn diện nhằm tránh những bước leo thang tiếp theo hoặc tránh bất kỳ cuộc đụng độ nào khác.”

Quan chức này cũng khẳng định Hamas bảo lưu “quyền kháng cự” của mình nhưng sẵn sàng hạ vũ khí như một phần của tiến trình hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine.

Ông Naim không nêu chi tiết về cách thức triển khai đề xuất này nhưng gợi ý về một lệnh ngừng bắn dài hạn từ 5-10 năm để các cuộc thảo luận diễn ra.

Cho tới nay, chưa có tín hiệu nào cho thấy đề xuất trên có thể đáp ứng yêu cầu giải giáp Hamas của Israel.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc Hamas lần đầu tiên công khai đề cập khả năng xử lý kho vũ khí theo hướng “đóng băng” hoặc “không sử dụng” là bước thay đổi đáng chú ý trong lập trường của lực lượng này.

Israel công bố mạng lưới tài chính bí mật của Hamas tại Thổ Nhĩ Kỳ

Người phát ngôn bằng tiếng Arab của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Đại tá Avichay Adraee ngày 7/12 cho biết Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) và IDF đã phát hiện một mạng lưới chuyển tiền bí mật do Hamas điều hành tại Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của Iran nhằm tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Theo ông Adraee, mạng lưới này gồm các nhà đổi tiền gốc Gaza đang sống lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ, lợi dụng hệ thống tài chính nước này để tiếp nhận, lưu giữ và chuyển tiền cho Hamas.

Ông Adraee nói: “Tài liệu thu giữ mới chỉ ghi lại một phần nhỏ các giao dịch tài chính, trị giá hàng trăm nghìn USD”.

Ngoài ra, người phát ngôn IDF cho biết các đối tượng trong mạng lưới “phối hợp chặt chẽ với chế độ Iran và chuyển hàng trăm triệu USD trực tiếp cho Hamas và các thủ lĩnh cấp cao của tổ chức.”

Mạng lưới này được cho là duy trì hoạt động tài chính rộng khắp tại Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt liên quan đến dòng tiền từ Iran.

Theo IDF và Shin Bet, với sự hậu thuẫn của Iran, Hamas tiếp tục tìm cách tái xây dựng năng lực và tiến hành các hoạt động chống Israel từ bên ngoài Dải Gaza.

Hai cơ quan an ninh Israel nhấn mạnh mọi liên hệ với mạng lưới tài chính này đều có thể hỗ trợ hoạt động của Hamas và gây nguy hại đến an ninh khu vực./.

