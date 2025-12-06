Đại sứ Mỹ tới Jordan và Israel nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza

Phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc cho biết Đại sứ Mike Waltz sẽ đến Jordan và Israel từ ngày 6-10/12 nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Donald Trump và hỗ trợ quá trình thực thi Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tại Jordan, Đại sứ Waltz sẽ trao đổi với Quốc vương Abdullah II và Ngoại trưởng Ayman Safadi về chủ đề hợp tác song phương và vai trò của Amman trong việc tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời làm việc với các nhóm nhân đạo và rà soát những nỗ lực hỗ trợ người tị nạn Syria.

Tại Israel, Đại sứ Waltz dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog để thảo luận về sự phối hợp giữa Mỹ và Israel tại Liên hợp quốc cũng như những ưu tiên an ninh chung.

Ông sẽ thị sát biên giới phía Bắc và phía Nam của Israel để nghe báo cáo về việc thực thi Nghị quyết 2803, đến cửa khẩu Kerem Shalom để đánh giá dòng hàng viện trợ vào Gaza và kiểm tra hoạt động của Cơ chế điều phối và giám sát Gaza.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Mỹ cũng sẽ gặp Quyền Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Tiến trình Hòa bình Trung Đông Ramiz Alakbarov để thảo luận về công tác nhân đạo và những nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc tuyên bố chuyến đi của ông Waltz phản ánh cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt xung đột khu vực và đảm bảo “tương lai hòa bình và thịnh vượng” cho Trung Đông.

Trước đó, ngày 17/11 (giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lịch sử về việc thành lập một lực lượng quốc tế tại Gaza nhằm khôi phục trật tự, bảo vệ dân thường và mở đường cho công cuộc viện trợ và tái thiết qui mô lớn tại vùng lãnh thổ này.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) nhằm phối hợp với Ai Cập, Israel và lực lượng cảnh sát được huấn luyện mới của Palestine để bảo vệ các khu vực ranh giới và phi quân sự Dải Gaza.

ISF cũng đảm đương nhiệm vụ "giải giáp vĩnh viễn vũ khí của các nhóm vũ trang phi nhà nước," bảo vệ dân thường và đảm bảo an ninh cho các hành lang viện trợ nhân đạo.

Bên cạnh đó, một cơ quan điều hành giai đoạn chuyển tiếp có tên là “Hội đồng Hòa bình” cũng sẽ được thành lập do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm Chủ tịch trên danh nghĩa và có nhiệm kỳ tới cuối năm 2027.

Nghị quyết đồng thời đề cập đến khả năng thành lập một Nhà nước Palestine tương lai, trong đó nêu rõ một khi Chính quyền Palestine thực hiện các cải cách theo yêu cầu và việc tái thiết Gaza diễn ra thuận lợi, "các điều kiện cuối cùng có thể được đưa ra để mở đường cho quyền tự quyết của người dân Palestine và thành lập Nhà nước Palestine"./.

Hơn 70.000 người đã thiệt mạng ở Gaza trong hai năm xung đột với Israel Số người thiệt mạng tiếp tục tăng ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 10/10, do các đội cứu hộ có điều kiện tiếp cận nhiều khu vực bị phá hủy để tìm thi thể.