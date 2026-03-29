Mỹ điều tàu đổ bộ USS Tripoli chở theo 3.500 lính thủy đánh bộ đến Trung Đông

Theo RIA Novosti, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/3 cho biết tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Hải quân Mỹ, chở theo 3.500 lính thủy đánh bộ, đã đến Trung Đông.

Trên mạng xã hội X, CENTCOM thông báo các thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ trên tàu USS Tripoli (LHA 7) đã đến Trung Đông vào ngày 27/3.

Tàu đổ bộ tấn công lớp America này đóng vai trò là soái hạm của Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Tripoli thuộc Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31, bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng các máy bay vận tải và máy bay tiêm kích, cũng như các khí tài tấn công đổ bộ và chiến thuật.

Trước đó ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nước này dự kiến rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc "trong vài tuần, chứ không phải vài tháng."

Phát biểu sau cuộc gặp với ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp, ông Rubio khẳng định Mỹ có thể đạt được các mục tiêu đề ra, bao gồm phá hủy năng lực tên lửa, thiết bị bay không người lái, các nhà máy sản xuất vũ khí và lực lượng hải quân, không quân của Iran.

"Chúng tôi đang đi trước tiến độ trong hầu hết các mục tiêu và chúng tôi có thể hoàn thành các mục tiêu mà không cần tới bộ binh," ông nói.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho biết thêm việc điều động hàng nghìn binh sỹ đến khu vực là nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump các phương án ứng phó với những tình huống bất ngờ trong cuộc xung đột.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và eo biển Hormuz đã bị đóng cửa hoàn toàn theo thông báo mới nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Một trong những diễn biến đáng chú ý là việc đã xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy xử lý urani ở miền Trung Iran, nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam và cả một số công trình khác./.

Các nước vùng Vịnh ngày càng bất mãn với Mỹ về chiến tranh Iran Giới chức các nước vùng Vịnh đặt câu hỏi về giá trị của việc cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự, khi động thái này khiến họ trở thành mục tiêu bị tấn công.