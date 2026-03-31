Thế giới

Trung Đông

Iran bác bỏ tuyên bố Pakistan làm trung gian hòa giải với Mỹ

Iran nêu rõ hiện không có bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang đưa ra các yêu cầu “quá mức và phi lý” thông qua các bên trung gian.

Quang Trung
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 23/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Iran ngày 30/3 đã bác bỏ tuyên bố của Pakistan về việc đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington, khẳng định nước này không tham gia bất kỳ sáng kiến ngoại giao nào như vậy trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Trong tuyên bố do Tổng Lãnh sự quán Iran tại Mumbai công bố, phía Iran nêu rõ hiện không có bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang đưa ra các yêu cầu “quá mức và phi lý” thông qua các bên trung gian.

Tehran cũng nhấn mạnh các diễn đàn do Pakistan thúc đẩy là sáng kiến riêng của Islamabad và Iran không tham gia.

Động thái trên được đưa ra sau khi Pakistan phát tín hiệu muốn đóng vai trò trung gian, thậm chí đề cập khả năng tổ chức các cuộc tiếp xúc có sự tham gia của Iran, Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, việc chưa có xác nhận từ Tehran và Washington khiến tính khả tín của nỗ lực này bị đặt nghi vấn.

Trong khi đó, tình hình thực địa tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 6 lượt mỗi ngày, so với khoảng 135 lượt trong điều kiện bình thường.

Iran cũng được cho là đang xem xét siết chặt hơn việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#eo biển Hormuz #xung đột tại Trung Đông Iran Mỹ Pakistan
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thêm một nhân viên WHO thiệt mạng tại Liban

Tổng Giám đốc WHO cho biết nhân viên cấp cứu đã tử vong khi xe cứu thương bị tấn công tại Bint Jbeil, đồng thời, kho vật tư y tế tại khu vực này cũng bị phá hủy trong cùng đợt không kích.

Tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz

Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh, động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của Israel xuống thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích tổ hợp vũ khí hải quân tại Tehran

Trụ sở hải quân bị không kích chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều loại vũ khí hải quân, bao gồm tàu nổi và tàu ngầm, thiết bị có người lái và thiết bị không người lái.