Iran bác bỏ tuyên bố Pakistan làm trung gian hòa giải với Mỹ

Iran ngày 30/3 đã bác bỏ tuyên bố của Pakistan về việc đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington, khẳng định nước này không tham gia bất kỳ sáng kiến ngoại giao nào như vậy trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Trong tuyên bố do Tổng Lãnh sự quán Iran tại Mumbai công bố, phía Iran nêu rõ hiện không có bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang đưa ra các yêu cầu “quá mức và phi lý” thông qua các bên trung gian.

Tehran cũng nhấn mạnh các diễn đàn do Pakistan thúc đẩy là sáng kiến riêng của Islamabad và Iran không tham gia.

Động thái trên được đưa ra sau khi Pakistan phát tín hiệu muốn đóng vai trò trung gian, thậm chí đề cập khả năng tổ chức các cuộc tiếp xúc có sự tham gia của Iran, Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, việc chưa có xác nhận từ Tehran và Washington khiến tính khả tín của nỗ lực này bị đặt nghi vấn.

Trong khi đó, tình hình thực địa tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 6 lượt mỗi ngày, so với khoảng 135 lượt trong điều kiện bình thường.

Iran cũng được cho là đang xem xét siết chặt hơn việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này./.

