Xung đột tại Trung Đông: Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Haifa của Israel

Ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Haifa ở miền Bắc Israel sau loạt vụ tấn công bằng tên lửa. Đây là lần thứ hai nhà máy này bị tấn công kể từ khi bùng phát cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran kéo dài hơn một tháng nay.



Ngọn lửa bùng lên trên một bể chứa lớn tại nhà máy lọc dầu, kèm theo khói đen dày đặc. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ của Israel đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Hiện chưa rõ liệu cơ sở này bị trúng tên lửa trực tiếp hay bị trúng mảnh vỡ từ một quả tên lửa bị đánh chặn.



Trước đó, cùng ngày, một nhà máy hóa dầu thuộc công ty Hóa dầu Tabriz ở thành phố Tabriz, Tây Bắc Iran, đã bị không kích.



Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn tuyên bố của bộ phận quản lý khủng hoảng của tỉnh Đông Azerbaijan cho biết sự việc không làm phát tán hóa chất nguy hiểm hoặc độc hại.

Tình hình đã được kiểm soát và các đội cứu hộ cùng các đội tác chiến đã được điều động đến hiện trường.



Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 30/3, Iran xác nhận Tư lệnh hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Alireza Tangsiri đã thiệt mạng.



Thông báo đăng trên trang Sepah News của IRGC cho biết ông Tangsiri đã “không qua khỏi do các vết thương nghiêm trọng” trong bối cảnh Israel tiến hành loạt vụ tấn công.



Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã không kích hàng chục cơ sở sản xuất vũ khí tại Iran, trong đó có một dây chuyền chế tạo tên lửa đất đối không tầm xa tại thủ đô Tehran.

Quân đội Israel nêu rõ: “Khoảng 40 cơ sở sản xuất và nghiên cứu vũ khí đã bị tấn công trong các đợt không kích 2 ngày qua tại Tehran.”



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 30/3, quân đội Syria cho biết các căn cứ của nước này gần biên giới Iraq đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào rạng sáng cùng ngày. Đây được xem là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột bùng phát.



Tuyên bố của quân đội Syria nêu rõ “một số lượng lớn UAV đã nhắm vào nhiều căn cứ quân sự gần biên giới Iraq”, đồng thời khẳng định phần lớn các thiết bị đã bị đánh chặn thành công.

Tuyên bố nhấn mạnh Syria đang xem xét các phương án và sẽ đáp trả phù hợp nhằm vô hiệu hóa mọi mối đe dọa, ngăn chặn bất kỳ hành vi gây hấn nào đối với lãnh thổ nước này.



Trước đó 1 ngày, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách miền Đông Syria, ông Sipan Hamo cho biết 4 UAV xuất phát từ Iraq tấn công một căn cứ của Mỹ tại Qasrak (Syria) nhưng đã bị đánh chặn. Hiện chưa rõ nhóm nào đứng sau các vụ tấn công./.

