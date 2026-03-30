Phát hiện cơ chế tạo nên sức mạnh của Trí tuệ Nhân tạo

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Israel cho thấy sức mạnh của Trí tuệ Nhân tạo (AI) không chỉ đến từ việc mở rộng quy mô, mà còn nằm ở cách các thành phần bên trong học cách phối hợp với nhau.

Báo cáo nghiên cứu của trường Đại học Bar-Ilan University chỉ ra rằng hiệu suất của các hệ thống AI tăng lên đáng kể khi các bộ phận của chúng “chuyên môn hóa” và hợp tác hiệu quả.

Nghiên cứu dựa trên khái niệm nổi tiếng “More is Different” do nhà vật lý Philip W. Anderson đưa ra năm 1972. Theo nguyên lý này, khi nhiều thành phần kết hợp với nhau, hệ thống có thể xuất hiện những hành vi hoàn toàn mới mà từng phần riêng lẻ không thể tạo ra.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy Trí tuệ Nhân tạo dường như cũng tuân theo quy luật này: trong quá trình huấn luyện, các thành phần khác nhau của mô hình bắt đầu đảm nhận những vai trò riêng biệt, từ đó cùng nhau giải quyết nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn.

Kết quả cho thấy chính sự phối hợp giữa các thành phần này mới là yếu tố then chốt giúp Trí tuệ Nhân tạo đạt hiệu suất vượt trội-vượt xa khả năng của từng phần riêng lẻ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những tiến bộ của một chương trình Trí tuệ Nhân tạo có thể không chỉ phụ thuộc vào việc tăng quy mô mô hình, mà còn ở việc tối ưu hóa cấu trúc tổ chức bên trong, qua đó giúp xây dựng các hệ thống hiệu quả hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này cũng có ý nghĩa đối với khoa học thần kinh khi chỉ ra những điểm tương đồng với cách bộ não xử lý thông tin thông qua mạng lưới các tế bào thần kinh chuyên biệt nhưng có sự phối hợp chặt chẽ với nhau./.

