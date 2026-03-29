Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz

Ngày 29/3, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, dự kiến mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh.

Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, góp phần giảm áp lực đối với tuyến vận tải năng lượng chiến lược toàn cầu.



Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ông Dar khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực, nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột.



Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Tập đoàn Nhôm Bahrain (Alba) xác nhận cơ sở của họ đã bị tấn công ngày 28/3, khiến 2 nhân viên bị thương nhẹ.

Doanh nghiệp này đang đánh giá mức độ thiệt hại và tác động tới hoạt động sản xuất. Truyền thông nhà nước Bahrain cũng đưa tin về vụ việc, song chưa công bố thêm chi tiết.



Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở nhôm tại Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), với lý do các cơ sở này có liên quan tới lĩnh vực quân sự và hàng không vũ trụ của Mỹ trong khu vực.



Theo IRGC, đây là hành động đáp trả sau các cuộc tấn công mà Iran cáo buộc do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào hạ tầng công nghiệp của nước này từ các căn cứ tại vùng Vịnh.



Tại UAE, Tập đoàn Emirates Global Aluminium cho biết một cơ sở của họ ở Abu Dhabi đã bị tấn công, gây thiệt hại đáng kể và làm 6 nhân viên bị thương.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Israel sẽ phải trả “cái giá đắt” sau các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp và hạt nhân của Iran.



Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết đang triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ từ tên lửa và thiết bị bay không người lái, đồng thời khẳng định các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn các mục tiêu bị coi là thù địch.



Giới quan sát nhận định các diễn biến mới cho thấy xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng, làm gia tăng rủi ro đối với cơ sở hạ tầng công nghiệp và các tuyến vận tải chiến lược trong khu vực./.

