Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược năng lượng do xung đột tại Trung Đông

Xung đột leo thang tại Trung Đông tiếp tục tác động lan rộng tới thị trường năng lượng và hoạt động kinh tế toàn cầu, buộc nhiều quốc gia và doanh nghiệp phải triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và hạn chế rủi ro.

Chính phủ Ấn Độ ngày 29/3 tuyên bố đang duy trì giám sát liên tục và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, duy trì hoạt động hàng hải và bảo đảm an toàn cho công dân trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp và gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Hiện tại, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang hoạt động hết công suất với nguồn dự trữ dầu thô đầy đủ. Ngoài ra, chính phủ cũng đã điều chỉnh thuế để đảm bảo nguồn cung, tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và mở rộng mạng lưới phân phối khí đốt đô thị.

Trong khi đó, các bang được yêu cầu tăng cường chống đầu cơ, tích trữ và chống các thông tin sai lệch để kiểm soát thị trường.

Tại quốc gia láng giềng Bangladesh, chính phủ siết chặt quản lý chuỗi cung ứng nhiên liệu, triển khai lực lượng giám sát tại các điểm phân phối và tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn buôn lậu trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Còn tại Ai Cập, giá năng lượng toàn cầu cao trong bối cảnh nguồn cung thu hẹp đã buộc chính phủ nước này phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng như quy định các cửa hàng, nhà hàng phải đóng cửa sớm để giảm tiêu thụ điện.

Tại Đông Bắc Á, ngành hàng không Hàn Quốc đang đối mặt với áp lực kép từ biến động địa chính trị và tài chính toàn cầu, buộc các hãng bay phải điều chỉnh chiến lược khai thác nhằm duy trì ổn định hoạt động trong ngắn hạn.

Các hãng hàng không quốc gia, đặc biệt là nhóm giá rẻ (LCC), đang đồng loạt cắt giảm các đường bay quốc tế kém hiệu quả để đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt, đồng won suy yếu so với USD làm tăng áp lực chi phí và bào mòn lợi nhuận.

Cụ thể, Jin Air, Air Premia, Aero K và Air Busan giảm tần suất khai thác hoặc tạm dừng một số đường bay từ tháng Tư đến tháng Tám.

Theo giới chuyên gia, căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là các rủi ro tại eo biển Hormuz, đã khiến giá dầu thô và nhiên liệu bay (jet fuel) tăng mạnh. Tình trạng này đẩy chi phí vận hành hàng không lên cao, gây áp lực lớn cho các hãng bay vốn có nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí.

Đồng thời, việc đồng won mất giá so với USD càng gia tăng thêm áp lực tài chính, buộc nhiều hãng phải tăng phụ phí nhiên liệu và làm giảm nhu cầu đi lại của người dân./.

