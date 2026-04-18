Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, tạo động lực tăng trưởng cho Hà Tĩnh

Ngày 18/4, tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức khánh thành, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế Hà Tĩnh.

Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD được thực hiện theo hình thức BOT với công suất thiết kế 1.200 MW (gồm 2 tổ máy).

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Trung và các vùng lân cận, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các ngành kinh tế khác như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, nhất là cho sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được khởi động từ năm 2007, vượt qua những khó khăn thách thức, khi Tổ máy số 1 đi vào vận hành thương mại vào năm ngoái. Tuy nhiên nhà máy cũng chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 năm ngoái gây sập mái kho chứa than và nhiều công trình phục trợ khác. Đến nay,đã khắc phục và đưa vào vận hành đúng tiến độ.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là dự án hợp tác chiến lược giữa các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu với cổ phần 60% và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (Hàn Quốc) có cổ phần 40%.

Ông Go Fukushima, Tổng giám đốc Công ty VAPCO cho biết: "Tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước phát triển mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Chúng tôi tin tưởng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong khu vực thông qua việc tăng cường hạ tầng năng lượng, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương, đóng góp ngân sách và mở rộng hợp tác quốc tế."

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II áp dụng công nghệ lò hơi hiện đại, cùng với các hệ thống kiểm soát phát thải tiên tiến đang được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dự án nghiên cứu khả thi thu giữ và sử dụng carbon, nhằm tìm kiếm các giải pháp sử dụng hiệu quả khí CO2 phát sinh từ quá trình phát điện.

Thời gian qua, Công ty VAPCO có nhiều hoạt động an sinh xã hội tập trung vào giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng. Ngoài ra, khoản đóng góp thuế hàng năm dự kiến của VAPCO cũng sẽ hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế địa phương và các dịch vụ công tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, VAPCO cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng trong các hoạt động xã hội, môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững tại Hà Tĩnh.

Ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản khẳng định: "Lễ khánh thành ngày hôm nay là kết quả được tạo nên từ lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trước mọi khó khăn, hay nói cách khác chính là từ 'tâm' của tất cả quý vị."

Trong bối cảnh việc tăng cường an ninh năng lượng trở nên cấp bách, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II hiện đang duy trì công suất vận hành cao đạt gần 90% góp phần cung ứng nguồn năng lượng cho Việt Nam.

Dự án không chỉ đóng góp vào mục tiêu “chuyển đổi năng lượng” mà còn đóng vai trò then chốt trong an ninh năng lượng, góp phần duy trì nguồn cung ổn định trong nước, điều này mang lại sự an tâm rất lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ: "Trong bối cảnh tình hình an ninh năng lượng cấp thiết, Bộ Công Thương mong muốn làm sao vận hành nhà máy an toàn, ổn định đóng góp phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Hà Tĩnh và đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng Quốc gia. Bộ Công Thương mong muốn rằng, Ban quản lý dự án, cán bộ lao động, công nhân nhà máy vận hành một cách hiệu quả từng bước góp phần bảo đảm cho an ninh năng lượng đất nước."

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cảm ơn Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương của Việt Nam và Nhật Bản đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai thuận lợi.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đưa vào vận hành là thành quả đã đạt được, khẳng định mạnh mẽ về cam kết của tỉnh Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội được triển khai thành công trên địa bàn.

Hà Tĩnh xác định phát triển công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm, phấn đấu đến năm 2050 sẽ là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Khu Kinh tế Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh có vị trí chiến lược, kết nối Bắc-Trung-Nam và hành lang kinh tế Đông-Tây, là một trong những trung tâm công nghiệp, năng lượng và cảng biển nước sâu của cả nước.

Khu Kinh tế Vũng Áng hình thành các tổ hợp công nghiệp luyện kim, nhiệt điện, cơ khí chế tạo, năng lượng tái tạo, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia; là động lực thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng quý 1/2026 là 12,42% dẫn đầu khu vực Bắc Trung, đứng đầu 34 tỉnh thành trong cả nước./.

