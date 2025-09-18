Hà Tĩnh: Khánh thành Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Sáng 18/9, tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức lễ khánh thành Tổ máy số 1.

Đây là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh các sở, ban ngành cấp tỉnh và các địa phương, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II và đông đảo công nhân, người lao động.

Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD được thực hiện theo hình thức BOT với công suất thiết kế 1.200 MW (gồm 02 tổ), công suất Tổ máy số 1 là 600MW.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Trung và các vùng lân cận, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các ngành kinh tế khác như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, nhất là cho sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là một dự án hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) với cổ phần 60% và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (Hàn Quốc) có cổ phần 40%.

Dự án khởi động từ năm 2007, mang ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ông Fukushima, Tổng Giám đốc VAPCO, cho biết dự án sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ tạo việc làm hơn 500 lao động, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Về trách nhiệm xã hội VAPCO có nhiều hoạt động an sinh xã hội tập trung vào giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng. Ngoài ra, khoản đóng góp thuế hàng năm dự kiến của VAPCO cũng sẽ hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế địa phương và các dịch vụ công tại tỉnh Hà Tĩnh.

VAPCO cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng trong các hoạt động xã hội, môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững tại Hà Tĩnh.

Trong giai đoạn xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II đã sử dụng hơn 18.600 lao động, đóng góp đáng kể vào việc tạo việc làm tại địa phương.

Hiện tại, Tổ máy số 1 đưa vào hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 150 cán bộ công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, góp phần ổn định kinh tế lâu dài.

Bên cạnh đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội cho địa phương và nhân dân trong vùng hàng chục tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà biểu dương sự nỗ lực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II và các sở, ban, ngành, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai.

Một góc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Dự án là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của tỉnh Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Với những bước đi vững chắc và sự quyết tâm cao độ, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, góp phần tạo ra những giá trị lâu dài, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội và môi trường.

Xác định công nghiệp là một trong bốn ngành kinh tế trọng điểm, Hà Tĩnh đang có những bước tiến mạnh mẽ trên con đường phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 đạt 7,16%, thuộc nhóm khá của cả nước.

Trong năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, tỉnh vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng bền vững trên 7,48%. Đặc biệt, trong sáu tháng đầu năm 2025, GRDP của tỉnh đã tăng 8,16% so với cùng kỳ, cho thấy đà phát triển tích cực và đồng đều trên nhiều lĩnh vực.

Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh với vị trí chiến lược trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm, đóng vai trò cửa ngõ kết nối các vùng kinh tế trong nước với thị trường quốc tế.

Theo quy hoạch đến năm 2050, Vũng Áng được định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, với các trụ cột chính là công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo, cùng với dịch vụ cảng biển và logistics./.

