Đôn đốc tiến độ nhà thầu để Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt dầu lần đầu dịp 19/8

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang quyết liệt đôn đốc nhà thầu hoàn thành các hạng mục dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, thuộc dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tại xã Phú Trạch đủ điều kiện để đốt dầu lần đầu tổ máy 1 ngày 19/8/2025; phát điện tổ máy 1 năm 2025, tổ máy 2 trong năm 2026.

Đến đầu tháng 8/2025, tiến độ tổng thể dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (dự án) đã đạt trên 94%; trong đó, tiến độ công tác thiết kế đạt hơn 99%, mua sắm đạt trên 99%, thi công lắp đặt đạt trên 85%... Các nhà thầu thi công đã và đang tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục chính của dự án.

EVN và tỉnh Quảng Trị cũng đang khẩn trương phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Tại buổi kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư. Cụ thể, đối với bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân xã Phú Trạch xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Địa phương vận động các hộ dân còn lại nhận kinh phí bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 15/8; chi trả kinh phí bồi thường trạm bơm nước của Công ty Cấp nước Hòn La theo phương án bồi thường đã được phê duyệt; hoàn thành di dời đình làng thôn Vĩnh Sơn, xã Phúc Trạch trước ngày 2/9; khẩn trương thực hiện các thủ tục cho thuê đất theo quy định.

Các sở có liên quan hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Phú Trạch tiếp nhận trực tiếp kinh phí giải phóng mặt bằng chuyển từ EVN, để rút ngắn thủ tục chi trả; thực hiện các thủ tục cho thuê đất dự án theo quy định.

Đối với triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (dự án), Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hoàn thành trước ngày 2/9. EVN và các ngành của tỉnh, tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đúng tiến độ và đảm bảo theo quy định.

Đối với triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III (dự án), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tích cực phối hợp với EVN khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án; hoàn thành các thủ tục cần thiết để đề xuất cấp có thẩm quyền giao EVN làm chủ đầu tư trong quý III/2025.

Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có tổng mức đầu tư dự kiến 140.000 tỷ đồng; bao gồm 4 dự án thành phần do EVN làm chủ đầu tư gồm: Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I công suất 1.403 MW, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II công suất 1.500 MW, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III công suất 1.500 MW.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với tổng công suất của 3 nhà máy nhiệt điện lên tới 4.403 MW, là một trong những trung tâm năng lượng quy mô lớn của cả nước, đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 và giai đoạn 2026-2030./.

