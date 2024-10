Nghệ An bố trí khu đất xây siêu nhà máy nhiệt điện khí LNG hơn 2 tỷ USD

Nghệ An sẽ bố trí 210 ha đất và mặt nước tại hai thôn Đồng Minh và Đồng Thanh, Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai để xây dựng siêu nhà máy nhiệt điện khí LNG có tổng mức đầu tư 2,15 tỷ USD.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt dự thảo Nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Nghệ An sẽ bố trí 210 ha đất và mặt nước tại hai thôn Đồng Minh và Đồng Thanh, Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (diện tích sử dụng đất cho nhà máy khoảng 60ha, diện tích sử dụng mặt nước khoảng 150 ha) để xây dựng siêu nhà máy nhiệt điện khí LNG có tổng mức đầu tư 2,15 tỷ USD tại các thôn Đồng Minh và Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Quy mô dự án gồm nhà máy điện khí, bến cảng cho tàu khoảng 100.000-150.000 DWT, kho khí LNG và hệ thống tái hóa khí. Nhu cầu nhiên liệu của nhà máy nhập khẩu khí LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm. Khi đi vào hoạt động, Dự án gồm 2 tổ máy có công suất 1.500MW. Qua đó đưa tổng công suất nhiệt điện LNG cả nước đạt 22.400 MW.

Theo kế hoạch và tiến độ thực hiện, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thành trong quý I, II năm 2025. Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị thực hiện theo Bảng theo dõi tiến độ các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư của dự án sau khi được phê duyệt và dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An - ông Thái Thanh Quý, cho biết nhà máy nhiệt điện khí LNG là một dự án nguồn điện quan trọng, thuộc Quy hoạch điện VIII, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Do đó, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cũng như tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ.

Tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp quan tâm đầu tư.

Dự án nhiệt điện khí LNG là dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên thuộc danh mục kèm theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) và Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII./.

