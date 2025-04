Trung Quốc đưa thêm 16 thực thể của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

Ngày 4/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, theo các quy định có liên quan của Luật Kiểm soát xuất khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng, và để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, Trung Quốc đã đưa 16 thực thể của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, biện pháp này cấm xuất khẩu các mặt hàng có mục đích sử dụng kép cho 16 thực thể Mỹ, bao gồm High Point Aerotechnologies; Universal Logistics Holdings, Inc.; Source Intelligence, Inc.; Coalition For A Prosperous America; Sierra Nevada Corporation; Edge Autonomy Operations LLC; Cyberlux Corporation; Hudson Technologies Co.; Saronic Technologies, Inc; Oceaneering International, Inc.; Stick Rudder Enterprises LLC; Cubic Corporation; S3 AeroDefense; TCOM, Limited Partnership; TextOre; ACT1 Federa.

Đồng thời, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh bất kỳ hoạt động xuất khẩu liên quan nào đang diễn ra phải được dừng ngay lập tức.

Khi thực sự cần thiết phải xuất khẩu trong những trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp xuất khẩu phải nộp đơn xin phép lên Bộ Thương mại. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày công bố./.

