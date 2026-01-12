Công nghệ tiên phong Trung Quốc tăng tốc ra thị trường

Từ robot phục vụ tại sân bay, khách sạn đến xe tự hành trên đường phố và máy tính lượng tử giải những bài toán công nghiệp phức tạp, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình đưa các công nghệ tiên phong ra khỏi phòng thí nghiệm để bước vào đời sống thực.



Tại sân bay quốc tế Tân Kiều ở tỉnh An Huy, robot hình người gắn bánh xe mang tên Zerith H1 có thể tự động điều chỉnh độ cao để thu gom rác, lau bề mặt và vệ sinh sàn nhà trong nhà vệ sinh.

Robot này do công ty Zerith phát triển và hiện đã được triển khai tại hơn 20 địa điểm ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu (Guangzhou) và Thâm Quyến (Shenzhen), phục vụ trung tâm thương mại, sân bay và khách sạn.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 1 năm, robot hình người này đã ghi nhận bước nhảy vọt từ nguyên mẫu phòng thí nghiệm sang sản xuất hàng loạt, với tổng giá trị đơn hàng vượt 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 14,3 triệu USD).



Theo ông Yang Wei - Giám đốc thương hiệu của Zerith, doanh nghiệp này sử dụng các mô hình AI chuyên biệt theo từng kịch bản để huấn luyện robot, thu thập dữ liệu và tối ưu thuật toán trong môi trường mô phỏng thực tế, qua đó tạo nền tảng cho việc triển khai thương mại.

Trước mắt, Zerith tập trung vào thị trường doanh nghiệp như khách sạn cao cấp và cơ sở giặt là - những môi trường gần với gia đình - nhằm kiểm chứng công nghệ trước khi đưa robot vào các hộ gia đình.



Song song với robot, Trung Quốc cũng thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ mũi nhọn khác. Tại khu vực phía Tây thành phố Tân Kiều, các nhà khoa học đang ứng dụng thành tựu từ dự án “Mặt Trời nhân tạo” để phát triển thiết bị kiểm tra an ninh cho tàu điện ngầm và hệ thống điều trị ung thư bằng proton.

Công nghệ lượng tử được ứng dụng trong y tế, giúp nâng cao độ chính xác chẩn đoán ung thư, cũng như trong sản xuất pin năng lượng mới nhằm cải thiện độ an toàn và hiệu suất.



Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, các sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc đang mở rộng ra quốc tế. Robot hình người AiMOGA của hãng Chery hiện đã được triển khai tại hơn 30 quốc gia, đảm nhiệm vai trò tư vấn bán hàng và dịch vụ khách hàng, với kế hoạch mở rộng sang nhiều lĩnh vực công cộng khác.



Quá trình thương mại hóa công nghệ của Trung Quốc có được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính sách và nguồn vốn. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực nghiên cứu cơ bản và đột phá công nghệ cốt lõi.

Nhiều địa phương như Thượng Hải và Thâm Quyến đã tung ra các gói hỗ trợ và quỹ đầu tư lớn, đồng thời tạo ra các “cơ sở thử nghiệm thực tế” để công nghệ mới được kiểm nghiệm và triển khai nhanh hơn trong đời sống./.

