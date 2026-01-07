Thế giới

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá hợp chất dichlorosilane nhập từ Nhật Bản

Cuộc điều tra chống bán phá giá đối với dichlorosilane - hợp chất chủ chốt của ngành bán dẫn - được Trung Quốc khởi xướng 1 ngày sau khi Bắc Kinh áp lệnh cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản.

Một công nhân đang làm việc tại một nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP)
Ngày 7/1, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đang tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với chất dichlorosilane nhập khẩu từ Nhật Bản. Dichlorosilane là một hợp chất hóa học được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Cuộc điều tra được mở một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng.

Trung Quốc cho biết điều tra được khởi xướng theo yêu cầu của các nhà sản xuất dichlorosilane trong nước, vì cho rằng khối lượng nhập khẩu từ Nhật Bản có xu hướng tăng dần trong giai đoạn 2022-2024 khi giá giảm lũy kế 31%, gây thiệt hại cho sản xuất và hoạt động của ngành công nghiệp trong nước.

Một công ty đại diện cho ngành này của Trung Quốc đã cung cấp danh sách 3 công ty Nhật Bản kinh doanh chất dichlorosilane, gồm Shin-Etsu Chemical, Air Liquide Japan GK và Mitsubishi Chemical Group Corporation.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm cuộc điều tra sẽ kết thúc trước ngày 7/1/2027 và có thể được gia hạn 6 tháng, nếu cần. Bộ cũng cam kết cuộc điều tra sẽ được tiến hành đúng luật và đưa ra phán quyết khách quan, công bằng./.

