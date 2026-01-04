Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản

Ngày 4/1, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía Biển Nhật Bản.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) khẳng định đã phát hiện vụ phóng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Lần gần đây nhất Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản là vào ngày 7/11./.

