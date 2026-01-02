Mỹ giải thể một phi đội Không quân của Lục quân tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sự kiện phi đội 5-17 ACS ngừng hoạt động tại căn cứ Humphreys đang làm dấy lên những đồn đoán về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể điều chỉnh quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cho biết Phi đội Kỵ binh Không quân số 5 (5-17 ACS) thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 17 đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày 15/12 vừa qua.

Đơn vị này đồn trú tại căn cứ Humphreys (Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi), cách Seoul 60 km về phía Nam. Đơn vị này bắt đầu phục vụ từ tháng 5/2022 để hỗ trợ Sư đoàn Bộ binh số 2, chuyên trách nhiệm vụ trinh sát và bảo vệ sự ổn định quốc phòng.

Phi đội sở hữu hàng trăm nhân sự cùng các trang bị hiện đại như trực thăng tấn công AH-64E Apache và máy bay không người lái RQ-7B Shadow.

Hiện phía quân đội Mỹ vẫn chưa xác nhận chính thức liệu việc giải thể này đồng nghĩa với việc rút toàn bộ nhân sự và khí tài về nước, hay sẽ có một đơn vị khác thay thế.

Báo cáo của CRS cũng chỉ ra rằng, ngay sau khi giải thể 5-17 ACS một ngày, Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc đã tiến hành tái cấu trúc Lữ đoàn Vận tải y tế chiến đấu (CAB MEDEVAC) thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2. Những thay đổi dồn dập này được cho là nằm trong sáng kiến chuyển đổi quân đội của Mỹ tại khu vực.

Mặc dù vào tháng 5 năm ngoái, Lầu Năm Góc từng bác bỏ thông tin rút 4.500 binh sĩ khỏi Hàn Quốc và khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh, nhưng việc giải thể các đơn vị cụ thể như 5-17 ACS đang khiến dư luận và các nhà quan sát khu vực đặc biệt quan tâm./.

