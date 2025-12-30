Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một nhà máy sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng và yêu cầu tăng cường sản xuất loại vũ khí này, vốn có thể được sử dụng như một phương tiện tấn công chiến lược.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/12 đưa tin 2 ngày trước, ông Kim Jong Un đã đến thăm một doanh nghiệp lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng sản xuất vũ khí để xem xét việc sản xuất vũ khí và trang thiết bị chiến đấu.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un kêu gọi một cuộc cách mạng trong việc nâng cấp hệ thống vũ khí pháo binh và cho biết hệ thống phóng tên lửa đa nòng sẽ được sử dụng với số lượng lớn để tấn công tập trung trong các chiến dịch quân sự, là một hệ thống vũ khí siêu mạnh, tấn công chủ lực chiến lược.

Trước đó, tại kỳ Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên năm 2021, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã công bố danh sách các loại vũ khí công nghệ cao cần được phát triển, gồm vệ tinh do thám, tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn và tàu ngầm hạt nhân./.

