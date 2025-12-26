Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển tên lửa trong 5 năm tới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/12 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới để mở rộng năng lực chế tạo tên lửa và đạn pháo, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gia tăng sản lượng.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thị sát các doanh nghiệp lớn thuộc ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên để tìm hiểu quy trình sản xuất tên lửa và đạn pháo trong Quý 4 năm 2025, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh “lĩnh vực chế tạo tên lửa và đạn pháo của đất nước đóng vai trò hàng đầu trong tiến trình nâng cao năng lực răn đe chiến tranh.”

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un nêu bật sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch sản xuất cho năm 2026 theo hướng phát triển để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng tên lửa và pháo binh Triều Tiên trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un còn yêu cầu các cơ quan hữu quan của Triều Tiên không ngừng nâng cao trình độ hiện đại hóa ngành công nghiệp sản xuất vũ khí thông qua việc thành lập các doanh nghiệp sản xuất vũ khí mới theo kế hoạch và liên tục cập nhật cơ cấu sản xuất của các nhà máy hiện có một cách hiệu quả và thiết thực hơn.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn dự thảo về chiến lược hiện đại hóa các doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn, sẽ được đệ trình lên Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX - dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Trước đó, hôm 24/12, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo dự án đóng 1 tàu ngầm 8.700 tấn trang bị tên lửa dẫn đường chiến lược và chạy bằng năng lượng hạt nhân./.

Triều Tiên thử tên lửa phòng không tầm xa mới KCNA đưa tin vụ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới đã được Cơ quan tên lửa Triều Tiên thực hiện vào ngày 24/12 nhằm đánh giá các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật lần đầu tiên.