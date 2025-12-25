Trung Quốc phản ứng trước kế hoạch Mỹ áp thuế chất bán dẫn

Theo Tân hoa xã, ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền cho biết Trung Quốc cam kết duy trì an ninh và ổn định của các chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tích cực thúc đẩy và điều kiện cho hoạt động thương mại tuân thủ quy định.

Bà Hà đưa ra tuyên bố này khi được hỏi liệu Trung Quốc có nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với xuất khẩu nam châm đất hiếm sang Mỹ hay không.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) gần đây đã công bố kết quả cuộc điều tra theo Mục 301 về các chính sách bán dẫn của Trung Quốc, đồng thời thông báo kế hoạch áp dụng các biện pháp thuế quan mới đối với chất bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc.

Biện pháp này sẽ bắt đầu với mức thuế ban đầu là 0% và tăng dần trong vòng 18 tháng lên mức sẽ được công bố ít nhất 30 ngày trước ngày 23/6/2027.

Theo bà Hà Vịnh Tiền, Trung Quốc đã ghi nhận diễn biến liên quan và không đồng tình với những điều được cho là kết luận cuộc điều tra theo Mục 301 của Mỹ.

Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc áp đặt thêm các mức thuế đối với các sản phẩm bán dẫn của Trung Quốc, đồng thời gửi công hàm phản đối tới Washington thông qua cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung-Mỹ./.

