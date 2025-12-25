Nhật Bản xúc tiến chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Mỹ

Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi dự kiến sẽ gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump vào đầu năm 2026 trong bối cảnh Tokyo lo ngại những điều chỉnh trong lập trường của Washington đối với Bắc Kinh.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo Kyodo, ngày 25/12, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết các công tác chuẩn bị đang được tiến hành để tổ chức một cuộc gặp giữa bà và Tổng thống Donald Trump tại Mỹ vào đầu năm 2026, trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách tái khẳng định quan hệ song phương giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc vẫn gia tăng.

Một nguồn tin chính phủ cho biết Nhật Bản đang cân nhắc và thăm dò chính quyền Trump về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào nửa cuối tháng 3 năm sau, trước khi diễn ra cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Tokyo lo ngại ông Trump có thể đang mềm mỏng hơn trong lập trường đối với Bắc Kinh nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Việc thực hiện chuyến thăm Mỹ đầu tiên trên cương vị Thủ tướng vào tháng Ba tới có thể giúp bà Takaichi trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường với ông Trump trước chuyến thăm Trung Quốc của ông./.

