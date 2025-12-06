Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch thăm Mỹ vào tháng 1/2026

Hãng thông tấn Jiji ngày 6/12 dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đang có kế hoạch thăm Mỹ vào tháng 1 tới để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth.

Các quan chức cho biết chuyến thăm của ông Koizumi có thể sẽ diễn ra trước khi phiên họp thường kỳ của Quốc hội bắt đầu.

Ông Koizumi và ông Hegseth đã có cuộc gặp đầu tiên tại Tokyo vào tháng 10 và gặp lại nhau tại Malaysia vào tháng 11/2025.

Tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào tháng tới, ông Koizumi dự kiến trình bày những nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, chẳng hạn như tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP và sửa đổi ba văn kiện an ninh quốc gia quan trọng.

Chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi đã soạn thảo dự luật ngân sách bổ sung, bao gồm khoảng 1.100 tỷ yên cho các chi phí liên quan đến quốc phòng. Nếu dự luật ngân sách được thông qua, chính phủ sẽ đạt được mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP sớm hơn so với kế hoạch.

Trước đó, ngày 28/10, tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Mỹ đầu tiên tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế.

Truyền thông Nhật Bản nhận định cam kết này đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Takaichi - người vừa trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tuần trước, tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật-Mỹ, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới."

Trrong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 25/10, bà Takaichi nói rằng việc tăng cường liên minh song phương là “ưu tiên hàng đầu” của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nhật Bản trong chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định hai nước sẽ có “một mối quan hệ tuyệt vời” và ông “luôn dành tình cảm và sự tôn trọng to lớn cho Nhật Bản."

Hai nhà lãnh đạo đã ký các văn kiện hợp tác, trong đó có thỏa thuận về việc bảo đảm và cung ứng các khoáng sản thiết yếu, bao gồm đất hiếm, nhằm tăng cường an ninh kinh tế.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, hai nước sẽ phối hợp sử dụng các công cụ chính sách kinh tế và đầu tư song song nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoáng sản chiến lược và đất hiếm đa dạng, minh bạch và công bằng.

Về mặt an ninh, bà Takaichi và ông Trump đã khẳng định tầm quan trọng của việc củng cố khả năng răn đe và ứng phó của liên minh.

Hai nhà lãnh đạo cũng được cho là đã tái khẳng định việc thực thi ổn định thỏa thuận thương mại ký hồi tháng 7, theo đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào các ngành công nghiệp trọng yếu của Mỹ như chất bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, đóng tàu, cũng như tăng nhập khẩu nông sản và hàng hóa của Mỹ. Dựa trên thỏa thuận song phương này, ông Trump đã hạ thuế đối với hàng hóa Nhật Bản, giảm mức thuế đối với ô tô từ 27,5% xuống còn 15%./.

