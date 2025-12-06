Giao tranh nổ ra tại biên giới giữa Pakistan và Afghanistan

Cuối ngày 5/12, giao tranh đã bùng phát tại khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan và hai bên đều cáo buộc nhau tiến hành các cuộc tấn công "vô cớ."

Bạo lực diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á sau các cuộc đụng độ trong những tuần gần đây, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 10.

Theo phát ngôn viên chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, phía Pakistan tấn công vào huyện Spin Boldak thuộc tỉnh Kandahar của Afghanistan và buộc các lực lượng Taliban phải đáp trả.

Trong khi đó, phía Pakistan cho rằng chính Afghanistan mới là bên khơi mào xung đột.

Ông Mosharraf Zaidi, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan, nêu rõ chính quyền Taliban đã nổ súng vô cớ dọc theo biên giới hai nước và lực lượng vũ trang của Pakistan phải đáp trả thích đáng.

Cư dân bên phía biên giới của Afghanistan cho biết cuộc đấu súng xảy ra vào khoảng 22h30 tối 5/12 theo giờ địa phương, tức khoảng 1h sáng 6/12 theo giờ Việt Nam và kéo dài khoảng 2 tiếng. Hiện tại, chưa có thông tin về thương vong.

Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul vào năm 2021, Afghanistan và Pakistan đã rơi vào cuộc tranh cãi căng thẳng, chủ yếu xoay quanh vấn đề an ninh.

Islamabad cáo buộc Kabul chứa chấp các nhóm phiến quân, đặc biệt là lực lượng Taliban Pakistan (TTP), một nhóm chiến binh thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào Pakistan.

Trong khi đó, chính quyền Taliban tại Kabul phủ nhận các cáo buộc này.

Tháng trước, Kabul cũng cáo buộc Islamabad thực hiện các cuộc không kích vào khu vực biên giới chung khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em. Islamabad phủ nhận các cáo buộc.

Các cuộc đụng độ gần đây giữa hai bên, đặc biệt là vào tháng 10, đã khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Mặc dù một lệnh ngừng bắn do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được ký kết nhưng nhiều vòng đàm phán tại Doha và Istanbul sau đó vẫn thất bại khi không thể đi đến thỏa thuận hòa bình lâu dài./.

