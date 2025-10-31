Pakistan và Afghanistan chính thức nhất trí duy trì thỏa thuận ngừng bắn

Tối 30/10 theo giờ địa phương, Pakistan và Afghanistan đã chính thức nhất trí duy trì lệnh ngừng bắn sau khi hai bên nối lại cuộc hòa đàm tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận đạt được dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới giữa hai nước láng giềng Nam Á.

Theo thông cáo chung do Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ công bố, các bên thống nhất thiết lập một cơ chế giám sát và xác minh nhằm bảo đảm duy trì hòa bình, đồng thời áp dụng biện pháp trừng phạt đối với bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Dự kiến, hai bên sẽ tiến hành cuộc họp cấp cao tiếp theo tại Istanbul vào ngày 6/11 để hoàn thiện cơ chế này.

Đại diện chính phủ Pakistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan đã tiến hành đàm phán từ ngày 25-30/10, sau khi hai bên đã ký lệnh ngừng bắn đầu tiên từ hôm 19/10 với vai trò trung gian của Qatar.

Trong tuần qua, dù có những lúc đàm phán rơi vào bế tắc nhưng hai bên không xảy ra thêm bất kỳ vụ đụng độ nào tại biên giới.

Người phát ngôn của chính quyền Taliban, Zabihullah Mujahid, xác nhận hai bên sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi trong thời gian tới, đồng thời khẳng định Afghanistan mong muốn xây dựng quan hệ với Pakistan dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp nội bộ.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Pakistan tiến hành không kích lãnh thổ Afghanistan nhằm vào các tay súng bị Islamabad cáo buộc là đang ẩn náu tại đây.

Kabul lên án các cuộc tấn công này là hành vi vi phạm chủ quyền và hai nước vẫn duy trì đóng các cửa khẩu chính dọc biên giới khiến hàng trăm xe tải chở người tị nạn và hàng cứu trợ bị mắc kẹt./.

