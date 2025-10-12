Thế giới

Châu Á-TBD

Đụng độ dữ dội tại biên giới Afghanistan-Pakistan, hàng chục binh sỹ thiệt mạng

Theo các nguồn tin, hàng chục binh sỹ Pakistan và Afghanistan đã thương vong trong những cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa hai nước vào đêm 11/10.

Binh sỹ Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các hãng tin AFP và RIA Novosti, chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 12/10 tuyên bố đã tiêu diệt 58 binh sỹ Pakistan trong những cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa hai nước đêm 11/10 (giờ địa phương).

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid thông báo: “58 binh sỹ Pakistan đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh qua đêm giữa lực lượng của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan và quân đội Pakistan. Trong chiến dịch này, lực lượng của Tiểu vương quốc Hồi giáo đã thu giữ được lượng lớn vũ khí.”

Theo ông Mujahid, hơn 20 binh sỹ Afghanistan cũng đã thương vong trong những cuộc đụng độ. Ông cho biết chiến dịch phản công đã dừng lại theo đề nghị của Qatar và Saudi Arabia.

Trong khi đó, tại buổi họp báo ở Kabul, ông Mujahid xác nhận thêm có chín binh sỹ Taliban đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh.

Trước đó, Reuters đưa tin Pakistan ngày 12/10 thông báo đóng các cửa khẩu biên giới với Afghanistan sau các vụ đấu súng giữa lực lượng hai nước.

Theo giới chức Pakistan, binh sỹ Afghanistan đã nổ súng vào các chốt biên phòng của Pakistan tối 11/10, cho rằng đây là hành động đáp trả các cuộc không kích của Pakistan tại Afghanistan hồi đầu tuần.

Phía Pakistan cho biết đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh và súng máy, phá hủy một số chốt biên giới của Afghanistan./.

(Vietnam+)
#Đụng độ biên giới #đụng độ xuyên biên giới #Căng thẳng biên giới Pakistan-Afghanistan Afghanistan Pakistan
Theo dõi VietnamPlus

Tình hình Afghanistan

Tin liên quan

Cảnh sát Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Pakistan, tại tỉnh Nangarhar ngày 02/02/2023. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Căng thẳng gia tăng giữa Pakistan và Afghanistan

Thông báo của chính quyền Taliban cho biết quân đội Pakistan đã tấn công vào 4 địa điểm tại Afghanistan và khiến 46 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, cùng 6 người khác bị thương.

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Tata Capital)

Hai thương vụ IPO lớn nhất năm 2025 của Ấn Độ

Tata Capital Ltd. và LG Electronics Ấn Độ Ltd., sắp chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mumbai tạo ra phép thử quan trọng cho sức nóng của một trong những thị trường vốn sôi động nhất thế giới.