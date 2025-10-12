Pakistan đóng cửa biên giới với Afghanistan sau các vụ đấu súng

Theo Reuters, Pakistan ngày 12/10 thông báo đóng các cửa khẩu biên giới với Afghanistan sau các vụ đấu súng giữa lực lượng hai nước.

Theo giới chức Pakistan, binh sỹ Afghanistan đã nổ súng vào các chốt biên phòng của Pakistan tối 11/10, cho rằng đây là hành động đáp trả các cuộc không kích của Pakistan tại Afghanistan hồi đầu tuần.

Phía Pakistan cho biết đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh và súng máy, phá hủy một số chốt biên giới của Afghanistan. Các vụ đấu súng chủ yếu chấm dứt vào sáng 12/10, song tại khu vực Kurram của Pakistan, giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Giới chức Pakistan cho biết 2 cửa khẩu chính với Afghanistan tại Torkham và Chaman đã bị đóng, cùng ít nhất 3 cửa khẩu nhỏ hơn ở Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan.

Phía Afghanistan chưa đưa ra bình luận về việc đóng cửa biên giới. Trước đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố chiến dịch của họ đã kết thúc vào nửa đêm theo giờ địa phương.

Người phát ngôn Chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid khẳng định: “Không có mối đe dọa nào trên bất kỳ phần lãnh thổ nào của Afghanistan."

Afghanistan, quốc gia không giáp biển, có đường biên giới dài khoảng 2.600 km với Pakistan. Islamabad cáo buộc Chính quyền Taliban dung túng cho các phần tử vũ trang tấn công Pakistan - cáo buộc bị phía Kabul bác bỏ./.

Pakistan-Ấn Độ sắp cắt giảm quân dọc biên giới xuống mức trước khi có xung đột Theo Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Pakistan, hai nước sắp cắt giảm quân dọc biên giới xuống mức trước khi nổ ra xung đột giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân trong tháng này.