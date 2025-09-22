Pakistan: Không kích khiến 23 người thiệt mạng tại khu vực biên giới

Ngày 22/9, cảnh sát và các nguồn tin an ninh Pakistan cho biết có ít nhất 23 thường dân thiệt mạng trong một vụ ném bom xuống một khu vực biên giới hẻo lánh phía Bắc đã khiến .

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao đồn trú tại Thung lũng Tirah, miền Tây Bắc Pakistan cho biết các máy bay phản lực đã thả bom phá hủy hoàn toàn 4 ngôi nhà.

Theo ông, trong số 23 người thiệt mạng có 7 phụ nữ và 4 trẻ em. Chưa rõ lực lượng thực hiện vụ tấn công.

Tirah nằm gần biên giới Pakistan-Afghanistan và là nơi ẩn náu của lực lượng Taliban Pakistan (TTP).

Trong những tháng gần đây, lực lượng này đã đẩy mạnh chiến dịch bạo lực chống lại lực lượng an ninh tại các khu vực miền núi của tỉnh Khyber Pakhtunkwa, giáp biên giới Afghanistan./.

IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công đẫm máu ở Pakistan IS tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan của Pakistan, trước đó một ngày khiến 15 người thiệt mạng.