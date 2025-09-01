Rơi trực thăng quân sự ở miền Bắc Pakistan, 5 người thiệt mạng

Thế giới

Ngày 1/9, một chiếc trực thăng quân sự của Pakistan đang thực hiện chuyến bay thường lệ đã rơi tại miền Bắc nước này, khiến 2 phi công và 3 kỹ thuật viên thiệt mạng.

Thanh Tú
Ảnh minh họa.
Một chiếc trực thăng quân sự của Pakistan đang thực hiện chuyến bay thường lệ đã rơi trong ngày 1/9 tại miền Bắc nước này, khiến 2 phi công và 3 kỹ thuật viên thiệt mạng.

Người phát ngôn chính quyền khu vực Gilgit-Baltistan - ông Faizullah Faraq - cho biết chiếc trực thăng xấu số dường như gặp sự cố kỹ thuật trước khi bị rơi và bốc cháy.

Tuy nhiên, ông Faraq không cung cấp thêm thông tin chi tiết, mà chỉ cho hay nhà chức trách đang điều tra vụ việc./.

