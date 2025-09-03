Pakistan: Đánh bom liều chết bên ngoài sân vận động, ít nhất 13 người thiệt mạng

Ngày 3/9, nhà chức trách Pakistan cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài sân vận động ở ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan.

Nguồn tin cảnh sát cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của kẻ đánh bom liều chết, trong khi giới chức y tế cho hay một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công này. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã lên án vụ tấn công.

Balochistan là khu vực bất ổn của Pakistan, nơi các nhóm phiến quân thường tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và người dân từ Punjab đến Balochistan để kinh doanh hoặc làm việc.

Khu vực này từng xảy ra các vụ tấn công đẫm máu, trong đó có vụ tấn công vào chuyến tàu chở hàng trăm hành khách hồi tháng 3, khiến 33 người thiệt mạng, chủ yếu là binh sỹ./.

Đánh bom tại một nhà ga ở Pakistan khiến 24 người thiệt mạng Quan chức cảnh sát tỉnh Balochistan cho biết mục tiêu tấn công là các quân nhân từ một trường huấn luyện bộ binh và nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.