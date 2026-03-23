Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác AI giữa các viện nghiên cứu và doanh nghiệp

Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh hợp tác giữa các viện nghiên cứu khoa học nhà nước với giới doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) trong những lĩnh vực công nghiệp chiến lược.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/3, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc chủ trì sự kiện tại thành phố Daejeon với sự tham gia của 4 viện nghiên cứu hàng đầu gồm Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông, Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju, cùng 16 doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực.



Trong khuôn khổ sự kiện, KAIST ký thỏa thuận với công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Hàn Quốc LIG Nex1 và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) nhằm phát triển hệ thống ra quyết định dựa trên AI phục vụ lĩnh vực quốc phòng.



Trong khi đó, Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju cam kết hợp tác với công ty sản xuất vật liệu pin POSCO Future M và công ty chế tạo pin lithium Sebang Lithium Battery xây dựng nền tảng sản xuất pin thông minh ứng dụng AI.



Ngoài ra, Tập đoàn công nghệ Kakao (Hàn Quốc) cũng hợp tác với các viện nghiên cứu để phát triển ứng dụng AI nhằm thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các khu vực. Dự kiến sẽ có nhiều chương trình được triển khai với tổng ngân sách khoảng 50 tỷ won (32,3 triệu USD).



Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc Bae Kyung Hoon cho rằng việc ký các thỏa thuận trên sẽ tạo cơ hội quan trọng để củng cố năng lực của các doanh nghiệp cũng như của các viện nghiên cứu trong phát triển công nghệ chiến lược quốc gia.



Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên AI, với năm 2026 được xác định là “năm bản lề” cho kỷ nguyên AI với tổng kinh phí phân bổ khoảng 9.900 tỷ won, tăng mạnh so với mức 3.000 tỷ won của năm trước, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa nước này vào top 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới./.

