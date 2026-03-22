Nhật Bản và Đức tăng cường hợp tác quốc phòng vì an ninh khu vực

Ngày 22/3, Nhật Bản và Đức đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm đảm bảo an ninh của mỗi nước, đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong cuộc hội đàm tại căn cứ hải quân Yokosuka (tỉnh Kanagawa), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Đức Boris Pistorius khẳng định sẽ duy trì tham vấn thường xuyên, đồng thời xem xét các biện pháp ứng phó khi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh hai nước và ổn định khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh, việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng nhằm ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu.

Bộ trưởng Pistorius bày tỏ nhất trí với quan điểm này.

Hai bên cũng hoan nghênh việc hợp tác và giao lưu quốc phòng giữa hai nước đang được triển khai trên cả 3 quân chủng. Đáng chú ý, máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã thăm hữu nghị Đức vào tháng 9 năm ngoái trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên đến châu Âu.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình Iran cũng như các vấn đề khu vực, trong đó có khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Hai bên cũng nhất trí cho rằng an ninh khu vực châu Âu-Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có mối liên hệ không thể tách rời, qua đó cam kết tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác và giao lưu quốc phòng Nhật-Đức.

Trước cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã cùng đi tham quan căn cứ hải quân của Mỹ ở Yokosuka./.

Nhật Bản thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng kể từ khi sáng kiến FOIP được cố Thủ tướng Abe đề xuất, tình hình quốc tế xung quanh Nhật Bản cũng như môi trường an ninh thế giới đã trở nên nghiêm trọng hơn.