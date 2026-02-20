Nhật Bản thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Sau khi được tái bổ nhiệm, trong cuộc họp báo ngày 19/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã khẳng định sẽ thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) với phiên bản nâng cấp hơn, phù hợp với sự phát triển của thời đại kể từ sau khi được cố Thủ tướng Abe Shinzo lần đầu tiên công bố cách đây tròn 10 năm.

Ông Motegi cho rằng 10 năm qua kể từ khi sáng kiến FOIP được cố Thủ tướng Abe đề xuất, tình hình quốc tế xung quanh Nhật Bản cũng như môi trường an ninh thế giới đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, những vấn đề mới như an ninh kinh tế, cạnh tranh quốc tế liên quan đến các công nghệ mới nổi và những thay đổi mang tính cơ cấu đi kèm với sự trỗi dậy của các nước phương Nam toàn cầu đã xuất hiện. Điều này thôi thúc Nhật Bản cần phải phát triển FOIP một cách chiến lược theo hình thức phù hợp nhất để thích ứng với những thay đổi đó.

Cách đây 10 năm, khi cố Thủ tướng Abe đề xuất FOIP tại Kenya, tầm nhìn khi đó là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ trở thành trung tâm phát triển của thế giới trong tương lai và việc xây dựng một khu vực tự do và rộng mở, bao gồm thương mại và kết nối, sẽ góp phần vào sự phát triển của toàn thế giới.

Đây là một tầm nhìn rất lớn trong bối cảnh thời điểm đó, thu hút sự chú ý và nhận được sự ủng hộ. Tuy nhiên, sau đó đã xuất hiện những vấn đề mới, bao gồm vấn đề an ninh kinh tế như các khoáng sản quan trọng, đã trở thành tâm điểm điều chỉnh chiến lược đối với nhiều quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững vốn chưa được thực sự chú ý trước đây nay đã trở thành một trong những thách thức quan trọng nhất.

Ngoại trưởng Motegi cũng cho biết dù trước đây đã tính đến vấn đề an ninh hàng hải, nhưng hiện nay các nội dung như an ninh biển, bảo đảm an ninh tại cảng biển, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực của các quốc gia trong việc bảo vệ an ninh biển đã trở nên quan trọng hơn.

Thông qua các cơ chế như Viện trợ An ninh chính thức (OSA) do Nhật Bản đề xướng, việc hỗ trợ tăng cường năng lực an ninh cho các nước và thúc đẩy hợp tác đa phương trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản cho rằng trong bối cảnh môi trường quốc tế ghi nhận những thay đổi lớn, các giá trị cốt lõi của FOIP như tự do, thượng tôn pháp luật, tôn trọng đa dạng, tính bao trùm và hòa nhập vẫn sẽ là những nguyên tắc cơ bản không thay đổi theo thời gian.

Trong quá trình phát triển FOIP, điều quan trọng là phải giữ vững các nguyên tắc đó, đồng thời triển khai các biện pháp toàn diện phù hợp với những thay đổi của thời đại, nhằm chủ động thực hiện vai trò và trách nhiệm mà cộng đồng quốc tế kỳ vọng ở Nhật Bản./.

