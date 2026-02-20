Bên lề cuộc Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2026 diễn ra tại Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Rajnath Singh đã gặp gỡ các Tư lệnh Hải quân và đoàn đại biểu đến từ 9 quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của New Delhi đối với “Chính sách Hành động hướng Đông” và tầm nhìn MAHASAGAR về an ninh và tăng trưởng toàn diện trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Rajnath Singh nhấn mạnh ASEAN là “trụ cột trung tâm” trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ, đồng thời khẳng định an ninh chung là nền tảng cho sự thịnh vượng bền vững của khu vực.

Ông đánh giá cao sự tham gia đông đảo của các lực lượng hải quân ASEAN tại MILAN 2026 - một cuộc tập trận đã phát triển vượt bậc từ 4 lực lượng tham gia năm 1995 lên tới 72 quốc gia năm nay.

Bộ trưởng Singh cũng nhấn mạnh vai trò của Hội nghị Hải quân Ấn Độ Dương (IONS) và Cuộc duyệt binh hạm đội quốc tế 2026 trong việc tăng cường lòng tin chiến lược và khả năng phối hợp tác chiến giữa các đối tác trong khu vực.

Bên cạnh đó, giai đoạn diễn tập trên biển của MILAN 2026 tập trung vào tác chiến chống tàu ngầm (ASW), phòng không và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, với những bài huấn luyện hàng hải phức tạp nhằm nâng cao năng lực phối hợp đa quốc gia.

Khẳng định năng lực quốc phòng ngày càng trưởng thành nhờ sáng kiến “Ấn Độ tự cường” (Aatmanirbhar Bharat) do Thủ tướng Narendra Modi khởi xướng, Bộ trưởng Rajnath Singh mời các nước ASEAN tham gia và hưởng lợi từ hệ sinh thái công nghệ quốc phòng của Ấn Độ. Ông dẫn chứng tàu sân bay INS Vikrant và các tàu khu trục lớp Visakhapatnam - tàu khu trục tàng hình dẫn đường bằng tên lửa, như những biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Ấn Độ thành một “hải quân kiến tạo."

Các đại biểu ASEAN ghi nhận vai trò ngày càng nổi bật của Ấn Độ như bên phản ứng nhanh trong khu vực, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc mở rộng hợp tác, đặc biệt trong nghiên cứu quốc phòng và đào tạo thế hệ sỹ quan hải quân trẻ. Cuộc gặp khép lại với cam kết chung xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và bao trùm, dựa trên tinh thần “Tình hữu nghị, hợp tác và cộng tác” - chủ đề xuyên suốt của MILAN 2026.

Cuộc diễn tập MILAN 2026 quy tụ 72 quốc gia và 60 tàu chiến, trở thành một trong những sự kiện hải quân đa phương lớn nhất khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân cùng Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập cảng Visakhapatnam vào ngày 12/2 để tham gia diễn tập.

Đây là lần thứ tư Việt Nam góp mặt tại MILAN, thể hiện cam kết trong việc tăng cường phối hợp, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hữu nghị và hợp tác giữa các lực lượng hải quân, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới./.

