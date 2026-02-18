Ông Tarique Rahman tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh

Ngày 17/2, ông Tarique Rahman, lãnh đạo Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP), đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh, chính thức mở ra giai đoạn mới trong đời sống chính trị của quốc gia Nam Á với hơn 170 triệu dân này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, lễ tuyên thệ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường phía Nam Tòa nhà Quốc hội Jatiya Sangsad Bhaban ở thủ đô Dhaka, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mohammed Shahabuddin.

Sự kiện được đánh giá mang ý nghĩa lịch sử khi ông Rahman trở thành nam Thủ tướng đầu tiên thông qua bầu cử trong hơn 3 thập kỷ, khép lại giai đoạn chính trường Bangladesh chủ yếu do hai nữ lãnh đạo là bà Sheikh Hasina và bà Khaleda Zia chi phối - thời kỳ thường được truyền thông quốc tế gọi là “cuộc cạnh tranh giữa các nữ Thủ tướng."

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hạ viện Lok Sabha Ấn Độ, ông Om Birla, đại diện Chính phủ Ấn Độ. Giới phân tích nhận định sự hiện diện này cho thấy New Delhi mong muốn thúc đẩy hợp tác với chính phủ mới của Bangladesh, hướng tới ổn định và phát triển quan hệ song phương.

Trước đó cùng ngày, các nghị sỹ BNP đã nhóm họp tại Quốc hội và nhất trí bầu ông Rahman làm lãnh đạo nhóm nghị sỹ BNP, hoàn tất các thủ tục hiến định để ông đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ.

Theo công bố của Ủy ban Bầu cử Bangladesh, trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/2, BNP giành được 212 ghế tại Quốc hội gồm 300 thành viên. Liên minh do Jamaat-e-Islami lãnh đạo giành 77 ghế và tuyên bố sẽ đóng vai trò đối lập “có trách nhiệm và ôn hòa.”

Trong khi đó, Liên đoàn Awami của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina không tham gia bầu cử do bị cấm hoạt động chính trị, vì vậy không có đại diện trong Quốc hội khóa mới.

Ông Rahman, con trai của cựu Thủ tướng Khaleda Zia và cố Tổng thống Ziaur Rahman, sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng trong nhiệm kỳ 5 năm.

Theo đánh giá của giới quan sát, những ưu tiên trước mắt của tân Thủ tướng là củng cố ổn định chính trị, phục hồi kinh tế và tăng cường quan hệ đối ngoại trong bối cảnh Bangladesh đang nỗ lực tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và củng cố vị thế trong khu vực./.

