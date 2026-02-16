Đời sống

Nổ tại cửa hàng bán pháo ở Trung Quốc khiến 8 người thiệt mạng

Giới chứa địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h30 chiều do một người dân vô tình đốt pháo gần cửa hàng và đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 2 giờ sau đó.

Phương Oanh

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ nổ gây hỏa hoạn xảy ra ngày 15/2 tại cửa hàng bán pháo ở làng Dong'an, huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Giới chứa địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h30 chiều do một người dân vô tình đốt pháo gần cửa hàng. Đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 2 giờ sau đó.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ những người liên quan đến vụ việc. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra./.

