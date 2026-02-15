Vụ bê bối Epstein: Chủ tịch Olympic LA28 rao bán công ty Wasserman Group

Chủ tịch Thế vận hội Olympic mùa Hè Los Angeles 2028 (LA28), ông Casey Wasserman đã rao bán công ty quản lý tài năng của mình sau khi tên ông xuất hiện trong làn sóng tiết lộ gần đây liên quan đến nhà tài phiệt Mỹ bị kết án phạm tội tình dục Jeffrey Epstein.

Ông Wasserman đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức ngày càng tăng liên quan đến những email nhạy cảm mà ông gửi cho bạn gái cũ của nhà tài phiệt Epstein, Ghislaine Maxwell, vào năm 2003.

Nội dung những email này được tiết lộ trong các hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ công bố tháng trước.

Trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên của công ty quản lý tài năng Wasserman Group ngày 13/2, được đăng tải trên tờ New York Times và Wall Street Journal, giám đốc điều hành ngành giải trí này cho biết ông sẽ bán công ty, nhưng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Thế vận hội Olympic Los Angeles 2028.

Trong lời xin lỗi hồi tháng trước, ông cho biết cuộc trao đổi của ông với Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù vì buôn bán trẻ em gái vị thành niên cho nhà tài phiệt Epstein, diễn ra trước khi tội ác của người này bị phanh phui.

Ông Wasserman, 51 tuổi, không bị cáo buộc bất kỳ hành vi phạm tội nào trong vụ bê bối Epstein.

Công ty quản lý tài năng Wasserman Group của ông Wasserman đại diện cho một loạt các ngôi sao từ khắp các lĩnh vực âm nhạc, thể thao và giải trí. Một số nghệ sĩ đã tuyên bố rời khỏi công ty kể từ tên của ông xuất hiện trong hồ sơ Epstein.

Nhiều quan chức thành phố Los Angeles cũng đã kêu gọi ông Wasserman từ chức người đứng đầu Thế vận hội 2028./.

Mỹ công bố hàng triệu tài liệu liên quan vụ tỷ phú "ấu dâm" Jeffrey Epstein Bộ Tư pháp giải thích việc chậm trễ công bố tài liệu là do phải tiến hành biên tập kỹ lưỡng nhằm bảo vệ danh tính của hơn 1.000 nạn nhân có liên quan trong vụ án.