Cựu Chủ tịch Havard rút khỏi các hoạt động công chúng do liên quan vụ Epstein

Theo AP, ngày 18/11, Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ và cựu Chủ tịch Đại học Harvard, tuyên bố rút lui khỏi các hoạt động công chúng.

Quyết định này được đưa ra sau khi hàng loạt email bị rò rỉ cho thấy ông vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Jeffrey Epstein rất lâu sau khi tỷ phú này nhận tội mua dâm trẻ vị thành niên vào năm 2008.

Trong thông báo, ông Summers bày tỏ sự "vô cùng xấu hổ." thừa nhận việc tiếp tục liên lạc với Epstein là một "quyết định sai lầm" và cho biết sẽ lùi lại để hàn gắn các mối quan hệ cá nhân.

Hệ quả tức thời là ông Summers đã chấm dứt vai trò tại Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ (CAP) và nhóm cố vấn Budget Lab của Đại học Yale. Riêng OpenAI, nơi ông tham gia hội đồng quản trị từ cuối năm 2023, từ chối bình luận về tương lai của ông tại công ty. Ông xác nhận vẫn sẽ tiếp tục giảng dạy tại Harvard.

Áp lực lên ông Summers gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bộ Tư pháp và FBI điều tra mối quan hệ giữa ông (cùng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Reid Hoffman) với Epstein.

Các email được công bố cho thấy thậm chí đến năm 2019, hai người vẫn trao đổi thân mật về các vấn đề đời tư.

Vụ việc vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận. Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren cho rằng Harvard nên cắt đứt quan hệ với Summers, khẳng định ông "không thể được tin tưởng" khi làm việc với sinh viên và đã thể hiện sự phán đoán tồi tệ khi thân thiết với một tội phạm tình dục./.

