Quốc hội Mỹ thông qua dự luật yêu cầu công bố hồ sơ Epstein

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với sự nhất trí gần như tuyệt đối, cả hai viện của Quốc hội Mỹ ngày 18/11 đã thông qua dự luật buộc Bộ Tư pháp phải công bố càng nhiều thông tin càng tốt về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Dự luật đã được thông qua với tỷ lệ áp đảo tại Điện Capitol, chỉ có một phiếu phản đối ở Hạ viện (427-1) và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối tại Thượng viện chỉ vài giờ sau đó.

Đây được coi là một chiến thắng lớn cho các nhà lập pháp của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, những người đã dẫn đầu nỗ lực này trong nhiều tháng.

Dự luật này, vốn đã nhận được đủ sự ủng hộ của lưỡng đảng vào tuần trước để được đưa thẳng lên Hạ viện, đã nhận được thêm một cú hích vào cuối tuần, khi Tổng thống Donald Trump đảo ngược lập trường và kêu gọi các nghị sỹ đảng Cộng hòa ủng hộ.

Ông Trump nói việc đổi lập trường nhằm giúp đảng Cộng hòa chấm dứt tranh cãi và “vì chúng ta không có gì phải giấu.” Ông Trump cũng đã phát tín hiệu rằng ông sẽ ký ban hành đạo luật ngay khi được trình lên bàn làm việc.

Sự thay đổi lập trường của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh áp lực chính trị ngày càng gia tăng, không chỉ từ những người ủng hộ ông mà còn từ các nghị sỹ bảo thủ - những người vốn thường ngại đối đầu với lãnh đạo đảng mình.

Sự ủng hộ dành cho dự luật đã tăng đều đặn, ngay cả khi các mối liên hệ trước đây của ông Trump với Epstein trở nên rõ ràng hơn giữa những tiết lộ mới.

Tổng thống luôn phủ nhận việc ông biết về các hành vi lạm dụng mà Epstein bị cáo buộc.

Dự luật sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp công bố, dưới dạng có thể tìm kiếm và tải xuống, “toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, trao đổi và tài liệu điều tra không được coi là mật” liên quan đến Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, bao gồm nhật ký bay hoặc hồ sơ di chuyển, những người và tổ chức có liên quan đến Epstein, cùng các email nội bộ, ghi chú và các trao đổi nội bộ khác của Bộ Tư pháp. Những hồ sơ này phải được công bố “không muộn hơn 30 ngày” sau khi luật được ban hành.

Dự luật cũng quy định Bộ trưởng Tư pháp có thể giữ lại hoặc biên tập lại bất kỳ thông tin nào có thể xác định danh tính nạn nhân hoặc gây nguy hiểm cho một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra.

Trước đó, Bộ Tư pháp đã bàn giao hàng chục nghìn tài liệu từ cuộc điều tra Epstein cho Ủy ban Giám sát Hạ viện, cơ quan đang tiến hành cuộc điều tra riêng và đã công bố nhiều tài liệu trong số đó.

Ngoài ra, các nghị sỹ đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát tuần trước đã công bố một loạt email từ Epstein gửi cho Maxwell và nhà báo Michael Wolff, trong đó có nhắc đến Tổng thống Trump.

Hai người từng giao du trong những năm 1980 và 1990, nhưng quan hệ đã rạn nứt trong những năm 2000 và Tổng thống Trump nói rằng ông đã cấm Epstein tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở Florida.

Năm 2008, Epstein nhận tội trước các cáo buộc của bang Florida về hành vi gạ gẫm mại dâm với người chưa thành niên.

Tháng 7/2019, Bộ Tư pháp buộc tội ông ta tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Một tháng sau, theo nhà chức trách, Epstein tự sát trong phòng giam khi đang chờ xét xử./.

