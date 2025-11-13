Mỹ: Truy quét, phá mạng lưới tội phạm tình dục lớn tại bang Florida

Ngày 12/11, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận rằng hơn 150 tội phạm tình dục là người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ tại bang Florida trong chiến dịch truy quét trên toàn bang, mang tên “Operation Criminal Return.”



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu trên chương trình “Fox & Friends”, Bộ trưởng Noem cho biết tổng cộng khoảng 230 người nhập cư trái phép đã bị bắt trong chiến dịch nói trên với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ An ninh Nội địa (DHS) và chính quyền Thống đốc bang Ron DeSantis.

Bà chỉ rõ các đối tượng không chỉ là tội phạm tình dục, mà còn nhắm vào trẻ em. Nhiều đối tượng trong số này từng bị trục xuất nhưng sau đó quay lại Mỹ bất hợp pháp.



Chiến dịch truy quét quy mô lớn nói trên nằm trong kế hoạch trấn áp nhập cư trái phép trên toàn quốc mà Tổng thống Donald Trump phát động ngay sau khi trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay.

Ông cam kết đẩy mạnh trục xuất quy mô lớn, đặc biệt là những người có tiền án phạm tội.

Từ đầu năm, Tổng thống Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới Mỹ-Mexico, sau nhiều năm số vụ vượt biên tăng cao.

Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đẩy mạnh trục xuất tội phạm sang các quốc gia như El Salvador và Nam Sudan, kể cả những người “không còn mối liên hệ pháp lý” với nước đó, với lý do những người này phạm tội nghiêm trọng trên lãnh thổ Mỹ.



Ngoài ra, DHS còn triển khai đợt tuyển dụng quy mô lớn cho Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE), với 175.000 hồ sơ ứng tuyển mới và tiền thưởng lên đến 50.000 USD, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch trục xuất toàn quốc.



Theo thông báo của bang Florida, chỉ trong 5 tháng gần đây nhất, cảnh sát Florida đã thực hiện hơn 6.000 vụ bắt giữ liên quan đến nhập cư bất hợp pháp, một phần trong chiến dịch làm sạch tội phạm xuyên bang.



Giới quan sát nhận định chiến dịch “Operation Criminal Return” là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy chính quyền Trump đang khôi phục an ninh biên giới và trật tự pháp luật./.

Tổng thống Mỹ muốn trấp áp người nhập cư quyết liệt hơn nữa ổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc truy quét người nhập cư do cơ quan chức năng tiến hành - vốn gây ra làn sóng biểu tình và cáo buộc vi phạm nhân quyền - “vẫn chưa đủ mạnh.”