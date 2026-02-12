Tổng thống Mỹ chỉ đạo Bộ Chiến tranh mua điện than để bảo đảm an ninh quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/2 đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh mua điện từ các nhà máy điện than nhằm bảo đảm những căn cứ quân sự và các cơ sở quốc phòng trọng yếu có nguồn điện nền ổn định, liên tục, sẵn sàng theo nhu cầu.

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực khôi phục một ngành công nghiệp đã gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các nguồn năng lượng rẻ hơn.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp này tại một sự kiện ở Nhà Trắng với sự tham dự của Giám đốc điều hành Peabody Energy, ông James Grech. Cổ phiếu của Peabody đã tăng 4% trong giao dịch ngoài giờ.

Sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh, phối hợp với Bộ trưởng Năng lượng, phê duyệt các thỏa thuận mua điện dài hạn hoặc các hợp đồng tương tự với những cơ sở sản xuất điện sử dụng than đá, nhằm phục vụ các cơ sở thuộc Bộ Chiến tranh và những cơ sở có nhiệm vụ then chốt khác.

Ưu tiên sẽ được dành cho các dự án giúp nâng cao độ tin cậy của lưới điện và khả năng phòng ngừa mất điện diện rộng, bảo đảm an ninh nhiên liệu tại chỗ, cũng như bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đối với các năng lực quốc phòng và tình báo.

Tổng thống Trump cam kết tăng cường lưới điện quốc gia và tin rằng than đá đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm nguồn năng lượng đáng tin cậy, an ninh quốc gia và ổn định kinh tế. Các nguồn năng lượng không ổn định như gió và Mặt Trời thiếu độ tin cậy trong điều kiện thời tiết cực đoan, khiến lưới điện và các cơ sở quốc phòng phụ thuộc vào chúng dễ bị tổn thương trước những sự cố mất điện.

Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Năng lượng cấp kinh phí nhằm duy trì hoạt động của các nhà máy điện than tại những bang Tây Virginia, Ohio, Bắc Carolina và Kentucky.

Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố than đá là yếu tố thiết yếu đối với an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của Mỹ. Vào thời điểm đó, ông đã ban hành một số sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản lượng than.

Ngành công nghiệp than của Mỹ đã trong tình trạng suy giảm suốt nhiều năm qua do gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khoảng 16% sản lượng điện của Mỹ vào năm 2023 đến từ việc đốt than, giảm mạnh so với mức 51% vào năm 2001.

Các hành động của Tổng thống Trump đã ngăn chặn việc đóng cửa 17 gigawatt công suất điện than và thúc đẩy những khoản đầu tư mới cũng như việc xây dựng thêm các nguồn phát điện giá cả phải chăng trên khắp cả nước.

Tổng thống Trump cũng đang cắt giảm thủ tục hành chính và bãi bỏ các quy định cản trở việc sản xuất than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Mùa Hè năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã gia hạn điều lệ cho Hội đồng Than Quốc gia (NCC)-một Ủy ban Tư vấn Liên bang bị giải thể dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden-và đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của ủy ban này vào tháng trước./.

