Tổng thống Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận xuất khẩu than với nhiều nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/2 tuyên bố chính quyền của ông đã đạt được các thỏa thuận thương mại "lịch sử" với Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia khác nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu than đá của Mỹ.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với ngành khai thác than đá. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chỉ trong vài tháng qua, Mỹ đã ký kết các thỏa thuận thương mại lịch sử với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng nhiều đối tác khác để gia tăng đáng kể sản lượng than xuất khẩu. Ông cho biết hiện nay Mỹ đang xuất khẩu than đá đi khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ có bao gồm các điều khoản chi tiết về việc thúc đẩy xuất khẩu than của Mỹ hay không.

Trước đó, khi thông báo về thỏa thuận thương mại sơ bộ với Hàn Quốc trên mạng xã hội vào tháng 7/2025, ông Trump từng cho biết Hàn Quốc đã đồng ý mua 100 tỷ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc các sản phẩm "năng lượng" khác từ Mỹ.

Mặc dù vậy, trong bản tóm tắt thông tin chung được Hàn Quốc và Mỹ công bố hồi tháng 11/2025 nhằm phác thảo các thỏa thuận thương mại và an ninh từ hai hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Trump vào tháng 8 và tháng 10 năm ngoái, hoàn toàn không có đề cập đến thỏa thuận xuất khẩu than.

Theo các điều khoản của thỏa thuận thương mại này, Hàn Quốc đã đồng ý đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ với mức trần hằng năm là 20 tỷ USD, cùng một số cam kết khác. Đổi lại, phía Mỹ sẽ giảm mức thuế quan đối ứng với Hàn Quốc từ 25% xuống còn 15%./.

Tổng thống Mỹ chỉ đạo Bộ Chiến tranh mua điện than để bảo đảm an ninh quốc phòng Tổng thống Trump cam kết tăng cường lưới điện quốc gia và tin rằng than đá đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm nguồn năng lượng đáng tin cậy, an ninh quốc gia và ổn định kinh tế.