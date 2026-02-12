Thế giới

Châu Mỹ

Mexico gửi thêm lương thực, thực phẩm viện trợ nhân đạo tới Cuba

Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định việc viện trợ lương thực là một phần trong chính sách đối ngoại nhân đạo, thể hiện tinh thần đoàn kết với các quốc gia đang gặp khó khăn.

Các tàu chở đầy thực phẩm thiết yếu và đồ dùng vệ sinh cá nhân đến Cuba. (Ảnh: Semar)
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 11/2 (giờ địa phương) cho biết Chính phủ nước này sẽ tiếp tục gửi thêm lương thực, thực phẩm viện trợ nhân đạo tới Cuba trong những ngày tới sau khi hai tàu hải quân chở hơn 800 tấn hàng viện trợ đã rời cảng hôm 8/2, đồng thời cam kết tạo điều kiện vận chuyển nguồn hàng do các tổ chức xã hội dân sự quyên góp để hỗ trợ đảo quốc Caribe.

Phát biểu họp báo cùng ngày của Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết lô hàng hơn 800 tấn do Hải quân Mexico vận chuyển dự kiến sẽ tới Cuba vào ngày 12/2, và sau đó tàu sẽ quay trở lại để thực hiện chuyến hàng thứ hai. Hiện nhiều tổ chức xã hội dân sự tại Mexico đang triển khai quyên góp lương thực và có thể bàn giao cho các tàu viện trợ.

Bộ Nội vụ Mexico sẽ làm đầu mối phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức này liên hệ với cơ quan liên bang và bố trí hàng hóa trên các chuyến vận chuyển.

Liên quan đến các chuyến bay thương mại, Tổng thống Sheinbaum khẳng định các đường bay giữa Mexico và Cuba vẫn duy trì hoạt động bình thường, bất chấp tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không tại La Habana. Nữ nguyên thủ nhấn mạnh các máy bay của Mexico đều nạp nhiên liệu trong nước trước khi khởi hành sang Cuba.

Trước đó hôm 10/2, Tổng thống Sheinbaum cho biết các cuộc đàm phán với Washington vẫn đang tiếp diễn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba.

Nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh Mexico luôn sẵn sàng đóng vai trò trung gian giữa Washington và La Habana.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định việc viện trợ lương thực là một phần trong chính sách đối ngoại nhân đạo, thể hiện tinh thần đoàn kết với các quốc gia đang gặp khó khăn.

Theo cơ quan này, tàu Papaloapan đang vận chuyển hơn 536 tấn nhu yếu phẩm, gồm sữa, các sản phẩm thịt, bánh quy, đậu, gạo, cá ngừ đóng hộp, cá mòi, dầu thực vật và đồ vệ sinh cá nhân tới Cuba. Trong khi đó, tàu Isla Holbox chở hơn 277 tấn sữa bột tới đảo quốc Caribe.

Thông cáo cũng cho biết trong kho dự trữ của Chính phủ Mexico hiện vẫn còn hơn 1.500 tấn sữa bột và đậu, dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển tới Cuba trong thời gian tới.

Hoạt động viện trợ trên diễn ra trong bối cảnh Mexico tiếp tục đàm phán với Mỹ về khả năng nối lại các chuyến cung ứng dầu mỏ cho Cuba mà không bị áp thuế, sau khi Washington cảnh báo sẽ áp đặt biện pháp thuế quan đối với các quốc gia xuất khẩu năng lượng tới quốc đảo Caribe./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cuba #Viện trợ cho Cuba #Viện trợ nhân đạo #Mexico Cuba Venezuela
