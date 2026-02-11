Thế giới

Châu Mỹ

Nhiều hãng hàng không quốc tế nối lại hoạt động tại Venezuela

Hành khách tại một sân bay ở Venezuela. (Nguồn: AP)
Ngày 10/2, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch và lữ hành Venezuela (AVAVIT) Vicky Herrera cho biết 6 hãng hàng không quốc tế sẽ nối lại các chuyến bay đến và đi từ Venezuela trong tháng 2 và tháng 3 tới, góp phần cải thiện khả năng kết nối hàng không, tạo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách và tăng tính cạnh tranh trên thị trường vận tải hàng không.

Các hãng sẽ khôi phục hoạt động gồm Avianca và Wingo (của Colombia); Air Europa (Tây Ban Nha), TAP Air Portugal (Bồ Đào Nha) và Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng Gol của Brazil.

Việc nối lại các chuyến bay sẽ cho phép hành khách từ Caracas và một số thành phố khác của Venezuela có thể kết nối trực tiếp tới nhiều điểm đến quan trọng như Bogotá và Medellín (Colombia), São Paulo (Brazil), Madrid (Tây Ban Nha), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bà Herrera cũng cho biết hãng hàng không Rutaca của Venezuela dự kiến bắt đầu khai thác các đường bay sang Brazil từ ngày 24/2, qua đó mở rộng thêm mạng lưới kết nối khu vực.

Trước đó, từ tháng 12/2025, phần lớn các hãng hàng không quốc tế đã tạm ngừng bay đến Venezuela sau khi Chính phủ Mỹ đưa ra các khuyến cáo liên quan đến an toàn không phận nước này.

Việc nhiều hãng hàng không quốc tế quay trở lại được đánh giá là tín hiệu tích cực, không chỉ đối với ngành du lịch mà còn đối với các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và y tế, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kết nối hàng không và kinh tế của Venezuela./.

