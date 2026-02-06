Mỹ khẳng định sự hiện diện tại quần đảo Chagos

Theo THX, ngày 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn giữ quyền “bảo vệ quân sự và củng cố sự hiện diện của Mỹ” tại quần đảo Chagos sau các cuộc thảo luận “rất hiệu quả” với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói: “Tôi hiểu rằng thỏa thuận mà Thủ tướng Starmer đã đạt được, theo nhiều người, là thỏa thuận tốt nhất mà ông ấy có thể làm được,” đề cập đến thỏa thuận trao chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius mà ông Starmer đã ký vào năm 2025.

Ngoài ra, ông Trump cảnh báo: “Tuy nhiên, nếu thỏa thuận cho thuê này, trong tương lai, bị đổ vỡ hoặc có ai đó đe dọa hoặc gây nguy hiểm cho các hoạt động và lực lượng quân sự của Mỹ tại căn cứ của chúng tôi, tôi giữ quyền bảo vệ quân sự và củng cố sự hiện diện của Mỹ tại Diego Garcia.”

Ông mô tả căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh trên Diego Garcia, đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos, là một cơ sở chiến lược ở Ấn Độ Dương có tầm quan trọng lớn đối với an ninh quốc gia của Mỹ và các hoạt động quân sự toàn cầu.

Trong một bài đăng vào tháng trước, Tổng thống Trump đã chỉ trích quyết định của Anh trong việc trao chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius là một hành động “ngu ngốc lớn.”

Năm 2025, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký một thỏa thuận dài hạn trao chủ quyền của Quần đảo Chagos cho Mauritius, theo đó, Anh sẽ trả 101 triệu bảng (134 triệu USD) mỗi năm để thuê lại căn cứ quân sự chung của Anh và Mỹ tại Diego Garcia, đảo san hô lớn nhất trong quần đảo Ấn Độ Dương.

Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận này sẽ đảm bảo tương lai “tối thiểu trong thế kỷ tới” cho căn cứ quân sự Diego Garcia và giá trị ròng hiện tại theo thỏa thuận là 3,4 tỷ bảng. Theo Thủ tướng Starmer, căn cứ này "hoàn toàn quan trọng" đối với an ninh quốc gia và đóng vai trò trong các hoạt động quân sự ở Biển Đỏ và trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Các quan chức Anh cho biết thỏa thuận ký với Chính phủ Mauritius gồm các điều khoản nhằm ngăn chặn các hoạt động ở khu vực Chagos, gồm vùng đệm 24 dặm và lệnh cấm lực lượng an ninh nước ngoài trên các đảo xa. Các biện pháp cũng bao gồm một quá trình phối hợp với Mauritius để "ngăn chặn các hoạt động ở các đảo lớn hơn" gây gián đoạn các hoạt động của căn cứ.

Anh lần đầu khởi động các cuộc đàm phán chính thức với Mauritius về Quần đảo Chagos, còn được gọi là Lãnh thổ hải ngoại Ấn Độ Dương thuộc Anh, vào năm 2022 sau nhiều năm bất đồng về quần đảo này.

Năm 1965, Anh quyết định tách Quần đảo Chagos khỏi thuộc địa Mauritius, thành lập một căn cứ quân sự tại đó và cho Mỹ thuê. Sau khi giành độc lập vào năm 1968, Mauritius tuyên bố chủ quyền đối với Quần đảo Chagos.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Anh trao trả Quần đảo Chagos-một trong những lãnh thổ hải ngoại cuối cùng của nước này.

Năm 2019, Tòa án Công lý Quốc tế khuyến nghị Anh trả lại những hòn đảo này. Cùng năm đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng bỏ phiếu kêu gọi Anh rút khỏi đây./.

