Liên hợp quốc kỳ vọng Mỹ và Nga đạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới

Ngày 5/2, người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric bày tỏ kỳ vọng vào kết quả tích cực của các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Mỹ về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) hết hạn.

Phát biểu trước báo giới, ông Dujarric nhấn mạnh: “Đây là giai đoạn rất nguy hiểm khi không có một khuôn khổ giải quyết các loại vũ khí hạt nhân này. Chúng tôi rất hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tích cực và đạt được kết quả.”

Bên cạnh đó, quan chức này khẳng định Liên hợp quốc không tham gia vào các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ song hy vọng cả Nga và Mỹ sẽ ngồi lại với nhau để thảo luận nhằm xây dựng một khuôn khổ mới phù hợp hơn với tình hình thế giới hiện nay.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi nước này và Nga đàm phán về một hiệp ước hạt nhân mới thay vì gia hạn New START.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Thay vì gia hạn NEW START... chúng ta nên để các chuyên gia hạt nhân của mình làm việc về một hiệp ước mới, cải tiến, hiện đại hóa và có thể tồn tại lâu dài trong tương lai.”

Trong khi đó, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Nga có thể cam kết tiếp tục tuân thủ các điều khoản của New START trong ít nhất 6 tháng để đàm phán về một thỏa thuận mới.

Các nguồn tin tiết lộ hai bên đã đàm phán trong vòng 24 giờ qua tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và dự thảo kế hoạch vẫn cần được sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin./.

