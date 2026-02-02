Thế giới

Chuyên gia đánh giá khả năng Nga-Mỹ đối thoại về phi hạt nhân sau New START

Mỹ và Nga có thể khởi động các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân ngay cả sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) hết hạn vào ngày 5/2 tới.

Chuyên gia đánh giá khả năng Nga-Mỹ đối thoại về phi hạt nhân sau New START. (Nguồn: Vietnam+)
Ngày 2/2, giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát vũ khí Mỹ (ACA) Daryl Kimball cho biết Mỹ và Nga có thể khởi động các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân ngay cả sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) hết hạn vào ngày 5/2 tới.

Ông Kimball nêu rõ ngay cả khi New START kết thúc, vẫn chưa quá muộn để lãnh đạo hai nước đưa thế giới đi theo con đường an toàn hơn thông qua các hành động hợp tình hợp lý nhằm giảm thiểu mối nguy hiểm do vũ khí hạt nhân, đồng thời khởi động các cuộc đàm phán nghiêm túc và bền vững về giải trừ loại vũ khí này. Ông Kimball nhấn mạnh sự cần thiết của việc mời các quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Anh và Pháp tham gia các cuộc đàm phán trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế của New START trong vòng một năm sau ngày 5/2/2026 với điều kiện Mỹ có hành động tương tự. Một số hãng truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá đề xuất của Moskva là "ý tưởng hay," tuy nhiên đến ngày 29/1 vừa qua, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ vẫn chưa phản hồi về vấn đề này./.

