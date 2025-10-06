Thế giới

Nga đánh giá tích cực về phản hồi của Mỹ liên quan New START

Mỹ và Nga đều thể hiện sự ủng hộ tiếp tục tuân thủ và gia hạn Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân New START, hướng tới an ninh quốc tế.

Tâm Hằng-Nguyễn Hà
Ông Putin hé lộ địa điểm tổ chức cuộc gặp lịch sử với ông Trump (ĐPT)
Ông Putin hé lộ địa điểm tổ chức cuộc gặp lịch sử với ông Trump (ĐPT)

Rất có khả năng Mỹ sẽ đồng ý với đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tiếp tục tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START). Đây là đánh giá của ông Kirill Dmitriev, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Dmitriev nêu rõ: "Như đã thấy từ tin tức hôm nay, khả năng kết quả như vậy là khá cao."

Tin tức mà ông Dmitriev đề cập đến là tuyên bố tích cực ngày 5/10 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nêu rõ sẵn sàng duy trì hiệp ước vũ khí hạt nhân giữa Washington và Moskva như đề xuất của người đứng đầu Điện Kremlin.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Nghe có vẻ là một ý tưởng hay đối với tôi." Theo ông Trump, thảo luận gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân vẫn là vấn đề thời sự đối với cả hai nước, song không tiết lộ thêm.

Đây là phản hồi của ông Trump đối với đề xuất của Tổng thống Putin tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 22/9, trong đó ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế cốt lõi quy định trong New START trong vòng 1 năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực vào tháng 2/2026, với điều kiện Mỹ cũng hành động tương tự.

Điện Kremlin sau đó nhấn mạnh việc không thể gia hạn New START sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh quốc tế.

Nga và Mỹ ký New START hồi năm 2010. Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân tấn công được triển khai của cả Mỹ và Nga, yêu cầu số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và đầu đạn hạt nhân phải ở dưới mức giới hạn đã thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)
#New START #Mỹ Nga #Hiệp ước vũ khí Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trẻ em tìm hiểu các vật dụng trang trí truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Rộn rã Tết Trung thu của người Việt tại Bỉ

Ngày 5/10, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bỉ tổ chức Tết Trung thu - Ngày hội gia đình với sự tham gia của đông đảo các gia đình Việt, Bỉ-Việt.

Người dân đón các tù nhân Palestine được Israel trả tự do tại thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 15/2/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hamas mong sớm bắt đầu trao trả con tin, tù nhân

Hamas cho biết phong trào này “rất mong muốn đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và ngay lập tức bắt đầu tiến trình trao đổi tù nhân phù hợp với tình hình thực tế trên thực địa."