Nga-Mỹ phát tín hiệu tích cực sau đàm phán về Ukraine

Ngày 2/2, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) - ông Kirill Dmitriev - thông báo ông sẽ quay trở lại Moskva sau cuộc hội đàm với phái đoàn Mỹ tại Miami diễn ra từ ngày 31/1.

Theo ông Dmitriev, cuộc gặp với phái đoàn Mỹ phụ trách vấn đề khủng hoảng Ukraine ngày 31/1 diễn ra mang tính xây dựng. Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine Steve Witkoff cho biết cuộc đàm phán với phía Nga về giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã diễn ra hiệu quả.

Ngoài ông Witkoff, phái đoàn Mỹ còn có doanh nhân Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ; Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent; và Ủy viên Dịch vụ Mua sắm Liên bang thuộc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ, kiêm Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

Theo tờ New York Times, sau cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Mỹ, vòng đàm phán thứ hai giữa đại diện Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đã bị hoãn lại vài ngày.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết vòng đàm phán mới về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi đã được các bên nhất trí lên lịch vào giữa tuần này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vòng đàm phán ba bên đã được ấn định vào hai ngày 4–5/2. Ông Zelensky thông báo nhóm đàm phán của Ukraine sẽ đến Abu Dhabi ngày 2/2 để tham gia vòng đàm phán mới nhằm giải quyết xung đột.

Ngày 31/1, giới chức Mỹ và Nga đã đưa ra đánh giá tích cực về cuộc đàm phán giữa hai bên tại thành phố Miami, bang Florida, trong khuôn khổ các nỗ lực do Washington làm trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc họp, ông Witkoff cho biết hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận “hiệu quả và mang tính xây dựng,” coi đây là một phần trong nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ông bày tỏ sự hài lòng khi nhận thấy Nga đang hướng tới việc bảo đảm hòa bình cho Ukraine, đồng thời cảm ơn vai trò lãnh đạo của Tổng thống Trump trong việc tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài.

Về phần mình, ông Dmitriev cũng mô tả cuộc gặp với phái đoàn Mỹ là “mang tính xây dựng,” cho biết hai bên đã thảo luận hiệu quả không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn về hoạt động của Nhóm công tác kinh tế Mỹ-Nga.

Theo các nguồn tin, cuộc đàm phán bắt đầu từ sáng 31/1 tại Miami, song hai bên không công bố chi tiết nội dung trao đổi.

Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán mới giữa các đại diện Nga và Ukraine dự kiến tổ chức tại Abu Dhabi, trong khuôn khổ kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm. Trước đó, các nhóm đàm phán hai nước đã có các cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên tại đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo, đồng thời khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia mọi hình thức và kỳ vọng các cuộc đàm phán mới có thể diễn ra trong tuần tới.

Washington nhận định các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, dù vẫn còn bất đồng về những vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ trong thỏa thuận hậu xung đột./.

